Torna Paquetá, colpo di scena nella notte: da non credere

Colpo di scena Lucas Paquetá: svolta inattesa nella notte con un epilogo che nessuno avrebbe immaginato.

Ricordate Lucas Paquetá? I tifosi del Milan sicuramente, visto che il centrocampista brasiliano classe ’97 ha indossato la casacca rossonera nella stagione 2019/20, collezionando 36 gettoni e 1 gol. Paquetá si è poi trasferito in Inghilterra, dove si è messo in mostra con la maglia del West Ham grazie alle oltre 100 presenze e alle 15 reti messe a segno con gli Hammers.

Adesso il futuro del 28enne originario di Ilha de Paquetá sta per riservare un altro colpo di scena. Secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, Paquetá avrebbe infatti chiesto la cessione al West Ham per fare ritorno al Flamengo, club in cui ha militato dal 2015 al 2019. Adesso proprio la compagine brasiliana sarebbe pronta a riallacciare i colloqui con la società di Premier League, sicura del fatto che il West Ham possa aprire le porte a un’uscita del calciatore.

Ci siamo, dunque, per il clamoroso ritorno dell’ex Milan in patria: un epilogo che nessuno avrebbe mai immaginato.