Gattuso pensa ai playoff, vuole riportarlo in azzurro dopo due anni: convocazione in arrivo

Si avvicina la data dei playoff che vedrà l’Italia affrontare in semifinale l’Irlanda del Nord, con la speranza di passare il turno e vedersela poi con la vincente tra Bosnia e Galles in trasferta.

Due partite che diranno quello che sarà il destino degli azzurri, condannati agli spareggi dopo essere giunti secondi nel proprio girone per via della doppia sconfitta contro la Norvegia.

L’attuale CT Gennaro Gattuso sta facendo le sue valutazioni su quella che potrebbe essere la squadra da schierare a marzo anche se molto dipenderà dallo stato di forma dei calciatori in quel preciso periodo. Il campionato di Serie A, però, sta dando delle indicazioni ben precise e l’ex allenatore di Napoli e Milan appare convinto di voler convocare un giocatore che non veste la maglia azzurra da circa due anni.

Convocati nazionale, Gattuso ha le idee chiare per i playoff

Nicolò Zaniolo potrebbe tornare in nazionale per i playoff che attendono l’Italia per staccare il pass per i mondiali della prossima estate. L’attaccante sta vivendo un’ottima stagione con l’Udinese e Gattuso, nonostante lo stop di due settimane circa che lo attende, appare intenzionato a convocarlo.

L’ex Roma sembra essere tornato in un ottimo stato di forma con la maglia dell’Udinese, risultando decisivo per i risultati dei friulani. In un ottimo stato di forma e con una buona continuità, Zaniolo garantirebbe a Gattuso una soluzione da poter utilizzare in diverse zone del campo. Capace di agire sia da seconda punta che da esterno offensivo o trequartista, il classe 1999 potrebbe rappresentare un’arma in più per la squadra azzurra.

La speranza di Gattuso e di tutti i tifosi italiani è che il calciatore dell’Udinese non risenta della pulizia meniscale del ginocchio destro alla quale si è appena sottoposto. Zaniolo dovrebbe tornare a disposizione nell’arco di due settimane, massimo venti giorni, per cercare di arrivare al massimo della forma proprio in occasione degli impegni con la nazionale italiana.

Una nazionale che potrebbe vedere anche due esordienti assoluti con la maglia azzurra. Davide Bartesaghi e Davide Palestra stanno convincendo il CT a suon di buone prestazioni e potrebbero salutare l’under 21 per essere chiamati nella squadra maggiore e dare il loro contributo alla ricerca della qualificazione al mondiale.