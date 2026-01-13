Resta fino a giugno, poi sarà addio: Milan pronto a fare cassa con 12 milioni

In casa Milan è tempo di decisioni per quello che riguarda il calciomercato con i rossoneri che stanno valutando alcune mosse anche in vista della prossima estate.

I rossoneri, preso Niclas Fullkrug in attacco, sono alla ricerca di un difensore per la seconda parte di campionato considerato il fatto che Massimiliano Allegri ha necessità di arrivare ad un nuovo leader per il pacchetto arretrato.

Oltre agli acquisti, in casa rossonera si cerca di capire chi possa salutare la squadra per fare cassa o cercare di rivalutare il cartellino. Nelle scorse settimane un nome di un giocatore rossonero è stato più volte accostato alla possibilità di cessione anche se la società ha deciso di bloccare il tutto e rimandare ogni tipo di discorso alla prossima estate.

Cessione rimandata in casa Milan, l’addio arriverà solo in estate

Ruben Loftus-Cheek potrebbe dire addio al Milan in vista della prossima stagione con il Milan che ha bloccato il suo addio a gennaio, conscio di salutare il centrocampista durante l’estate per monetizzare dalla sua partenza.

Sulle tracce del centrocampista inglese ci sono diverse società, dalla Lazio a molte squadre di Premier League, desiderose di riportarlo in patria. La volontà del Milan è quella di non perderlo durante questa stagione per non sfoltire la rosa a disposizione dell’allenatore rossonero, già troppo corta per come è stata costruita in estate. Il calciatore, tra l’altro, piace molto a Massimiliano Allegri che ne apprezza la fisicità e le capacità di coniugare fase offensiva e fase difensiva.

Il contratto di Loftus-Cheek scadrà nel giugno del 2027 e le trattative per il rinnovo sono ferme con il Milan che sembra aver già preso la decisione sul suo futuro. La volontà dei rossoneri è quella di provare a cederlo in estate per monetizzare dalla sua partenza e non perderlo dopo un anno a costo zero. Un cambio di direzione potrebbe esserci nel caso in cui il classe 1996 dovesse accettare un rinnovo al ribasso, legandosi al club fino al giugno del 2028.

Il Milan potrebbe chiedere circa 12 milioni di euro per la cessione del calciatore inglese andando a registrare una discreta plusvalenza a tre anni dal suo acquisto e mettendo in cassa denaro fondamentale per cercare di migliorare la rosa attuale. Ogni tipo di discorso sarà quindi rimandato alla prossima estate con la speranza che il giocatore faccia parte della spedizione inglese al prossimo mondiale.