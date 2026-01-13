Atalanta
Napoli, cambia tutto per il recupero di Serie A: tripla tegola

Manca ormai poche ore all’inizio del recupero di Serie A tra Napoli e Parma: una tripla tegola scuota l’ambiente alla vigilia. 

Domani pomeriggio, alle ore 18:30, Napoli e Parma si affrontano nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Gli azzurri vogliono sfruttare il fattore campo e tornare al successo dopo lo scoppiettante pareggio ottenuto sul campo dell’Inter, mentre la compagine ducale punta al bis dopo la vittoria contro il Lecce.

Una tripla tegola scuote proprio il Parma alla vigilia della partita contro l’undici allenato da Antonio Conte: una notizia che complica ancora di più i piani di Pellegrino e compagni.

Cuesta parla alla vigilia di Napoli-Parma: pessime notizie

Ecco infatti quanto dichiarato in conferenza stampa dal tecnico gialloblu, Carlos Cuesta: “Domani non avrò a disposizione Lovik e Guaita, che ha rimediato un infortunio alla spalla. Nemmeno Almqvist sarà convocato, visto che si è fermato a causa di un piccolo problema”.

Match, dunque, in salita per il Parma che proverà a fare risultato per mantenere a debita distanza la terzultima in classifica, ovvero la Fiorentina. I favori del pronostico pendono ovviamente tutti dalla parte degli azzurri, ma gare come queste nascondono sempre un bel po’ di insidie.

 

Serie A

Serie A logo
