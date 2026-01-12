Real Madrid, è UFFICIALE: Xabi Alonso lascia dopo il ko in Supercoppa

Il club spagnolo lo ha appena comunicato con una nota ufficiale, non parlando tuttavia di esonero

Ribaltone incredibile in casa Real Madrid! Dopo la cocente sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita, l’ennesima, contro il Barcellona, Xabi Alonso non è più l’allenatore dei Blancos. Nelle ultime settimane i risultati non positivissimi avevano fatto scricchiolare le cose a Chamartin e la decisione definitiva della società è arrivata in seguito appunto al mancato trofeo. Anche se la nota ufficiale non parla di esonero.

A comunicarlo pochissimi minuti fa lo stesso club con un comunicato: “Il Real Madrid C.F. annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo incarico di allenatore della prima squadra. Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Real Madrid, perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre incarnato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa. Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il lavoro e la dedizione profusi in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questo nuovo capitolo della loro vita”. Al suo posto è stato già ufficializzato Alvaro Arbeloa.