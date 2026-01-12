Atalanta
Moviola Serie A: Inter-Napoli, 5 giornate di squalifica e il Var non poteva intervenire

Altro week end con tanti errori arbitrali a condizionare le partite. La nota positiva è Massa in Fiorentina-Milan

In attesa dei due posticipi di oggi, la ventesima giornata di Serie A ha già regalato tanti episodi da moviola, in particolare nel big match tra Inter e Napoli. L’arbitro Doveri decide di fischiare poco, ma si perde il fallo da rigore di Rrahmani su Mkhitaryan: il più classico degli step on foot (manca anche il giallo). Penalty che fa infuriare Conte che se la prende con il quarto ufficiale e viene espulso.

Le urla “vergognatevi” rivolte alla squadra arbitrale mentre lascia il campo potrebbero costargli più di una semplice giornata di squalifica. Ha rischiato grosso anche Juan Jesus per due interventi su Thuram: il primo è una trattenuta al limite tra la promettente (ammonizione) e la chiara (espulsione) occasione da gol. Doveri non fischia proprio nulla. Il secondo è un piede sul petto dell’avversario considerato semplice scontro di gioco, ma al limite del fallo imprudente.

Massa azzecca tutto in Fiorentina-Milan. Gaspar folle in Lecce-Parma

Complimenti all’arbitro Massa che azzecca tutte le decisioni importanti in Fiorentina-Milan. Non c’è rigore su Pulisic: prima dello scontro De Gea riesce a prendere il pallone. Non c’è nemmeno su Parisi nell’altra area: Estupinan lo sfiora, non c’è step on foot. Ma soprattutto è corretto convalidare il gol di Nkunku: a inizio azione Saelemaekers non commette infrazioni su Fagioli che si auto-sgambetta.

Corrette le due espulsioni contro il Lecce: Banda colpisce con i tacchetti scoperti Delprato (che aveva già giocato il pallone) sopra la caviglia: vigoria sproporzionato e rosso. Follia di Gaspar che scalcia Pellegrino a terra: condotta violenta e minimo tre giornate, con l’aggravante del fatto che l’arbitro aveva già interrotto il gioco anche quattro e l’applauso rivolto all’assistente uscendo dal campo può portare il conto a cinque!

Male Abisso in Como-Bologna: ok l’espulsione di Cambiaghi per fallo di reazione. Concede un rigorino per il contatto tra Vitik e Douvikas. Il Var (andando oltre il protocollo) interviene lo stesso per farglielo revocare. L’annuncio del fischietto di Palermo che non ricorda il numero di maglia del calciatore è quasi comico…

