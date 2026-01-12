Juve, niente Chiesa: doppio colpo improvviso da Madrid e beffa all’Inter

I bianconeri potrebbero pescare dall’Atletico Madrid il vice-Yildiz se non dovesse tornare l’ex, magari con un ‘pacchetto’ che comprende un altro esterno

L’Atletico Madrid torna a costruire un ponte con la Serie A. In passato c’è stato più di qualche affare, da Joao Miranda fino a Giacomo Raspadori passando per Nico Gonzalez, Rodrigo De Paul e Nahuel Molina. Il nome più caldo in questo senso nelle ultime ore è ovviamente il classe 2000 italiano che è sempre in orbita Roma, in attesa della sua decisione definitiva sul futuro. Simeone non ha fretta di liberarsi di lui, anzi piuttosto è un altro il giocatore che ha messo nella lista dei cedibili.

Il nome è quello di Thiago Almada, arrivato dal Botafogo a luglio per oltre 20 milioni di euro. Era senza dubbio un colpo molto interessante, ma fino ad ora ha un po’ deluso. Negli ultimi mesi ha giocato praticamente mai da titolare e spesso è rimasto anche in panchina, considerando sempre tutte le competizioni, segnando 2 gol in totale. Il classe 2001 infatti è tra i giocatori che l’Atletico è disponibile a cedere, magari anche in prestito. Per questo può essere un’occasione anche per le nostre big, ad esempio la Juventus. I bianconeri stanno cercando occasioni in attacco per la casella da vice-Yildiz e non a caso stanno trattando Chiesa.

Almanda ha lo stesso ruolo, può giocare un po’ dappertutto lì davanti, soprattutto lì a sinistra e pure sulla trequarti. Può essere l’alternativa all’italiano se non dovesse arrivare l’intesa con il Liverpool. E magari con l’Atletico Madrid Comolli potrebbe tornare a parlare di Nahuel Molina, altro giocatore in uscita dai Colchoneros. A destra sta giocando McKennie, bene ma sempre fuori ruolo e da quella parte da un po’ la Juve sta cercando il nome giusto. L’argentino piace da tempo, se n’è parlato molto in ottica Inter: con un doppio colpo i bianconeri possono beffare anche Marotta. I rapporti sono già avviati dopo l’affare Nico Gonzalez, l’asse può proseguire.