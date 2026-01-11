Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

L’Inter se ne è innamorata, assalto al nuovo bomber della Serie A

Foto dell'autore

Il nuovo bomber della Serie A è finito nel mirino dell’Inter che sta cercando di capire come portare il calciatore alla corte di Cristian Chivu il prima possibile.

Oltre al campo, con la sfida contro il Napoli che sta tenendo sulle spine tutto il popolo nerazzurro, in casa Inter si pensa anche a quello che è il calciomercato, sia per gennaio che per la prossima stagione.

Giuseppe Marotta
Inter, colpo in Serie A: arriva il bomber (Ansa Foto) – calciomercato.it

Nel mirino dei nerazzurri è finito un calciatore che piace molto alla dirigenza e a tutto lo staff tecnico. Un attaccante che sta ben figurando in Serie A, attirando le attenzioni dei nerazzurri, pronti a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione considerato il fatto che, attualmente, il reparto avanzato a disposizione di Cristian Chivu è fortemente coperto.

Inter pronta al colpo di mercato: occhi su un nuovo attaccante

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, sta impressionando la Serie A a suon di ottime prestazioni con il centravanti argentino che ha messo a segno 6 reti in questa prima parte di campionato. L’Inter vorrebbe portarlo a Milano in vista della prossima stagione e potrebbe lavorare col Parma già in queste settimane.

Mateo Pellegrino
Inter, in arrivo un nuovo attaccante (Ansa Foto) – calciomercato.it

I rapporti tra i club sono ottimi, come dimostrato dall’arrivo di Bonny in nerazzurro durante la scorsa estate. L’attaccante argentino è molto apprezzato da Cristian Chivu che ha avuto l’occasione di allenarlo durante la parte di stagione passata sulla panchina del Parma. Proprio il tecnico rumeno sarebbe un grande sponsor del centravanti classe 2001, decisivo anche oggi a Lecce nella vittoria dei suoi.

Pellegrino potrebbe essere il colpo in attacco dell’Inter in vista della prossima stagione con la punta che potrebbe prendere il posto che attualmente è occupato da uno tra Thuram e proprio Bonny. Non è da escludere che uno dei due possa essere ceduto in estate per fare cassa e andare a migliorare altri reparti della squadra, puntando su Pellegrino come sostituto.

Quello che è certo è che l’Inter è completamente in corsa per la punta del Parma che ha attirato anche l’attenzione di club come Milan e Juventus oltre a diverse società spagnole pronte a fare un tentativo con i ducali per cercare di assicurarsi il suo cartellino.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie