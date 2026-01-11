L’Inter se ne è innamorata, assalto al nuovo bomber della Serie A

Il nuovo bomber della Serie A è finito nel mirino dell’Inter che sta cercando di capire come portare il calciatore alla corte di Cristian Chivu il prima possibile.

Oltre al campo, con la sfida contro il Napoli che sta tenendo sulle spine tutto il popolo nerazzurro, in casa Inter si pensa anche a quello che è il calciomercato, sia per gennaio che per la prossima stagione.

Nel mirino dei nerazzurri è finito un calciatore che piace molto alla dirigenza e a tutto lo staff tecnico. Un attaccante che sta ben figurando in Serie A, attirando le attenzioni dei nerazzurri, pronti a fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione considerato il fatto che, attualmente, il reparto avanzato a disposizione di Cristian Chivu è fortemente coperto.

Inter pronta al colpo di mercato: occhi su un nuovo attaccante

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, sta impressionando la Serie A a suon di ottime prestazioni con il centravanti argentino che ha messo a segno 6 reti in questa prima parte di campionato. L’Inter vorrebbe portarlo a Milano in vista della prossima stagione e potrebbe lavorare col Parma già in queste settimane.

I rapporti tra i club sono ottimi, come dimostrato dall’arrivo di Bonny in nerazzurro durante la scorsa estate. L’attaccante argentino è molto apprezzato da Cristian Chivu che ha avuto l’occasione di allenarlo durante la parte di stagione passata sulla panchina del Parma. Proprio il tecnico rumeno sarebbe un grande sponsor del centravanti classe 2001, decisivo anche oggi a Lecce nella vittoria dei suoi.

Pellegrino potrebbe essere il colpo in attacco dell’Inter in vista della prossima stagione con la punta che potrebbe prendere il posto che attualmente è occupato da uno tra Thuram e proprio Bonny. Non è da escludere che uno dei due possa essere ceduto in estate per fare cassa e andare a migliorare altri reparti della squadra, puntando su Pellegrino come sostituto.

Quello che è certo è che l’Inter è completamente in corsa per la punta del Parma che ha attirato anche l’attenzione di club come Milan e Juventus oltre a diverse società spagnole pronte a fare un tentativo con i ducali per cercare di assicurarsi il suo cartellino.