Inter-Napoli, Conte perde la testa dopo il rigore del 2-1: “Vergognatevi!” Poi il 2-2 definitivo

L’allenatore degli azzurri impazzisce per la decisione di Doveri di assegnare il penalty per il fallo su Mkhitaryan

Un finale incandescente a San Siro tra Inter e Napoli. Una partita equilibrata, con gli azzurri che giocano un’ottima gara nel secondo tempo, ma subiscono la beffa a poco più di 10 minuti dalla fine. Contatto in area tra Rrahmani e Mkhitaryan, un pestone ai danni dell’armeno che inizialmente non viene fischiato. Poi con l’intervento del Var e l’OFR, Doveri decide per il penalty a favore dei nerazzurri.

Una decisione che, ancora prima che venisse presa, non piaceva ad Antonio Conte che aveva cominciato a polemizzare. Poi dopo l’ufficializzazione del rigore il tecnico perde completamente la testa e finisce faccia a faccia a brutto muso col IV Uomo e comincia a urlargli “Vergogna! Vergognatevi!” Una formula che il l’allenatore salentino ripete parecchie volte anche mentre esce e poi scende le scale, tra l’altro indicando col dito in maniera accusatoria verso il campo la squadra arbitrale. Scatenatissimo. Poi risale e si mette affacciato alla balaustra continuando a seguire il match e dare magari il suo apporto motivazionale. Calhanoglu segna il 2-1 dal dischetto, poi qualche minuto più tardi la doppietta di McTominay fa 2-2, che sarà definitivo.