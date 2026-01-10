Atalanta
Stangata durissima per la Juve: in fumo 28 milioni di euro

Pessime notizie per i bianconeri: ecco tutti i dettagli

A volte ritornano, e son dolori… Per la Juve, dal punto di vista economico, sarebbe una mazzata pesantissima. In fumo 28,5 milioni di euro, con tutte le nuove difficoltà per ripiazzarlo altrove. Stavolta, magari, a titolo definitivo.

Le probabilità di un ritorno di Douglas Luiz sono alte, anzi altissime. Il grande flop del calciomercato estivo 2024, infatti, difficilmente sarà riscattato dal Nottingham Forest.

L’obbligo fissato a 28,5 milioni scatterebbe solo alla quindicesima presenza in Premier da almeno 45′: il brasiliano ha fin qui collezionato 8 partite nel massimo campionato inglese, ma di queste solo 5 sono da un tempo.

Alla fine del campionato mancano circa quattro mesi e Douglas Luiz, costato a bilancio la bellezza di 50 milioni, non è certo un punto fermo della squadra adesso allenata da Sean Dyche.

Il Nottingham pensa a Frattesi

Per giunta il club vorrebbe aggiungere proprio un nuovo centrocampista alla rosa, vedi l’interesse per Frattesi ad ora non concretizzatosi: stando a indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, per ragioni di Fair Play Finanziario il Nottingham non può andare oltre un prestito con diritto.

Douglas Luiz in azione col Nottingham
Juve rassegnata: ipotesi ritorno all’Aston Villa per Douglas Luiz

La Juve sarebbe già rassegnata al rientro di Douglas Luiz, per questo motivo avrebbe già iniziato a muoversi per trovargli una nuova sistemazione.

‘Tuttosport’ ipotizza un possibile ritorno all’Aston Villa, dal quale è stato acquistato – dando in cambio anche i cartellini di Barrenechea e Iling junior – nell’estate di un anno e mezzo fa. Conditio sine qua non la permanenza di Unai Emery sulla panchina dei ‘Villans’, attualmente terzi in classifica.

Douglas Luiz fallimento Juve: pesa l’ingaggio di 9,25 milioni lordi

Possiamo dirlo senza timori di smentita: Douglas Luiz è stato un flop gigantesco, considerato l’investimento e le grandi aspettative legate al suo eccellente rendimento all’Aston Villa.

A Torino ha pagato anche lo scarso feeling con Thiago Motta, sicuramente non ‘sponsor’ del suo acquisto. Ricordiamo che quella chiusa da Giuntoli e Monchi, allora Ds del club inglese, fu soprattutto un’operazione finanziaria. Tre plusvalenze con benefici per il bilancio.

Douglas Luiz con la maglia della Juve
Con la maglia bianconera, il ventisettenne di Rio de Janeiro ha collezionato appena 27 presenze. Nessun gol, nessun assist. Il suo contratto con la società di Exor scade a giugno 2029, a fronte di uno stipendio netto anno di ben 5 milioni di euro, circa 9,25 milioni lordi.

