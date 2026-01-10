Roma, che sfortuna: si fa male un altro attaccante e ora Gasperini ha solo il mercato

I giallorossi perdono Ferguson nel primo tempo col Sassuolo: a tre giorni dalla sfida col Torino chi può rientrare e le tempistiche per Raspadori

Si dice la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. E in queste ultime settimane si sta accanendo contro la Roma di Gasperini, che ormai perde un giocatore al giorno. Fino a questa mattina era ben 9 le assenze nella sfida contro il Sassuolo, poi scese a 8 per il recupero in extremis per la panchina di Wesley. Ma non è servito neanche un tempo per tornare a 9.

Al 39′ infatti ha dovuto alzare bandiera bianca anche Evan Ferguson, per una botta al gluteo. Anzi due in realtà. Perché già dopo un quarto d’ora l’irlandese aveva preso un colpo da un difensore ed era rimasto a terra dolorante per qualche istante prima di riprendere a giocare. Poi 25 minuti più tardi un’altra botta sullo stesso punto. Ferguson stavolta è stato costretto a fermarsi e chiedere il cambio: verosimilmente il doppio colpo gli ha procurato un fastidio muscolare. E per Gasperini, che ha inserito l’unico cambio offensivo in panchina della prima squadra ovvero El Shaarawy, questo è un problema grosso.

Perché l’infortunio di Ferguson si aggiunge a quelli in attacco di Bailey, Dovbyk e Baldanzi. Solo quest’ultimo potrebbe rientrare in tempo per la sfida di martedì sera col Torino in Coppa Italia. Con Soulé che pure non è al meglio. A questo punto l’arrivo di un altro attaccante diventa ancora più imprescindibile: domani la Roma e Massara sperano di definire una volta per tutte la questione Raspadori per farlo sbarcare subito nella capitale, magari tra domenica sera e lunedì. In modo da avere i tempi tecnici per buttarlo subito in campo col Toro. Altrimenti sarà un gran bel guaio. E Gasp è sempre più impaziente, col ds che ha tutta la pressione.