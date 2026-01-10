Atalanta
Gattuso lo chiama in nazionale, ha convinto tutti: prima chiamata in vista dei playoff

Gennaro Gattuso sta pensando alle possibili convocazioni della nazionale italiana in vista dei playoff di marzo, quando gli azzurri se la dovranno vedere contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale contro la vincente tra Bosnia e Galles.

Il CT dell’Italia sta valutando diversi profili per cercare di avere a disposizione la miglior rosa possibile e staccare il pass per i mondiali della prossima estate.

Cresce l’attesa per l’impegno della nazionale italiana in vista dei playoff di marzo con i quali l’Italia dovrà provare a centrare la qualificazione ai prossimi mondiali. Gli azzurri non vogliono perdere l’occasione di giocare la massima manifestazione per nazionali per la terza volta consecutiva e lo staff tecnico sta cercando di trovare i calciatori maggiormente in forma da schierare in campo.

Prima convocazione in nazionale: Gattuso pronto a convocarlo per i playoff

Davide Bartesaghi si avvicina a grandi passi alla prima convocazione in nazionale con il terzino sinistro del Milan che è finito nel mirino del CT dell’Italia che di recente ha avuto parole di elogio nei confronti del laterale.

Il laterale del Milan sta vivendo un’ottima stagione con la maglia rossonera conquistando il posto da titolare nella formazione di Massimiliano Allegri. In grado di giocare sia come esterno di sinistra in un centrocampo a cinque che come braccetto di sinistra nella difesa a tre, Bartesaghi è diventato un titolare della squadra e punta a diventarlo anche nella nazionale dell’Italia.

Oltre alla prima chiamata per Bartesaghi, Gennaro Gattuso potrebbe richiamare dopo diverso tempo un altro calciatore nella nazionale italiana. Nicolò Zaniolo sta vivendo un ottimo momento all’Udinese e potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Italia per dare una mano nella corsa ai mondiali.

