È Cutrone il rinforzo in attacco, operazione a sorpresa

Patrick Cutrone è pronto a cambiare maglia in Serie A con il centravanti del Parma che, chiuso da Pellegrino in casa emiliana, potrebbe trovare una nuova sistemazione in vista della seconda parte di campionato.
Classe 1998, l’ex giocatore del Milan potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni. Stando a quanto affermato da Sky Sport la punta sarebbe in contatto con un club che potrebbe rilevare il suo cartellino fino al termine della stagione.
Colpo Cutrone in Serie A, affare in arrivo
Attualmente in prestito dal Como, l’attaccante potrebbe passare alla squadra allenata da Daniele De Rossi per cercare di migliorare la batteria di attaccanti a sua disposizione. Il Genoa potrebbe rilevare, infatti, il contratto che attualmente lega la punta al Parma per portarlo in Liguria e mettere un’altra punta a disposizione del proprio tecnico.
Il sogno per la squadra rossoblu resta sempre Duvan Zapata del Torino che non sta trovando grande spazio in casa granata in questa fase del campionato con Simeone che appare il titolare della squadra di Baroni. Un affare però non semplice considerato il fatto che il colombiano è partito dal primo minuto in occasione della trasferta del Torino sul campo dell’Atalanta.