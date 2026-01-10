Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

È Cutrone il rinforzo in attacco, operazione a sorpresa

Foto dell'autore

Patrick Cutrone è pronto a cambiare maglia in Serie A con il centravanti del Parma che, chiuso da Pellegrino in casa emiliana, potrebbe trovare una nuova sistemazione in vista della seconda parte di campionato.

Patrick Cutrone
Cutrone cambia maglia in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1998, l’ex giocatore del Milan potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni. Stando a quanto affermato da Sky Sport la punta sarebbe in contatto con un club che potrebbe rilevare il suo cartellino fino al termine della stagione.

Colpo Cutrone in Serie A, affare in arrivo

Attualmente in prestito dal Como, l’attaccante potrebbe passare alla squadra allenata da Daniele De Rossi per cercare di migliorare la batteria di attaccanti a sua disposizione. Il Genoa potrebbe rilevare, infatti, il contratto che attualmente lega la punta al Parma per portarlo in Liguria e mettere un’altra punta a disposizione del proprio tecnico.

Il sogno per la squadra rossoblu resta sempre Duvan Zapata del Torino che non sta trovando grande spazio in casa granata in questa fase del campionato con Simeone che appare il titolare della squadra di Baroni. Un affare però non semplice considerato il fatto che il colombiano è partito dal primo minuto in occasione della trasferta del Torino sul campo dell’Atalanta.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie