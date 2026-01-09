L’Inter è scatenata, accordo raggiunto: ufficiale la firma per 3 anni

Inter senza rivali dentro e fuori dal campo: ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito della compagine nerazzurra.

L’Inter è letteralmente scatenata in questa fase della stagione. I nerazzurri hanno vinto le ultime sei gare di campionato, in cui hanno subito appena due reti, allungando in classifica sulle dirette inseguitrici come Milan e Napoli. La difesa con lo spostamento di Akanji al centro è tornata ad essere un vero bunker, il centrocampo viaggia spedito con il rendimento dei soliti noti e grazie all’exploit di Zielinski, mentre in attacco Lautaro e Thuram sono due macchine da gol.

Ma non è finita qui. Sì, proprio così, visto che l’Inter domina in lungo e in largo anche fuori dal rettangolo verde di gioco. Ma vediamo cos’è successo in queste ore.

Inter, Nuova partnership di spicco: affare fatto

Da oggi, infatti, c’è una nuova partnership di spicco per l’Inter come appreso dai canali del club. Ecco la nota ufficiale diramata in queste ore: “Coca-Cola scende in campo al fianco di FC Internazionale Milano, dando vita a una partnership triennale che vede il brand diventare Official Soft Drink Partner e Powerade nuovo Official Sports Drink Partner del Club nerazzurro. La collaborazione coinvolgerà la prima squadra maschile, le Inter Women e i giovani talenti dell’Inter U23. La partnership siglata con l’Inter rappresenta un nuovo capitolo di questo percorso: insieme, Coca-Cola e il Club nerazzurro daranno vita a iniziative e attività pensate per coinvolgere i tifosi e la comunità, celebrando la passione per il calcio e lo spirito sportivo. La collaborazione prevede l’esclusività nella categoria dei soft e sport drink insieme ad attività di branding con Coca-Cola e Powerade, campagne promozionali dedicate, contenuti social ed eventi esclusivi”.

Inter, dunque, senza rivali al momento: chi sarà in grado di contrastare lo strapotere dei nerazzurri da qui al termine della stagione?