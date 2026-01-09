La tensione è altissima, problemi seri per l’Inter: “Vattene!”

Cosa rischia il club nerazzurro dopo la bufera scoppiata al termine della partita

Il calciomercato è quasi sempre legato a quel che accade dentro e fuori dal campo. Per questo motivo, in vista di giugno l’Inter non può dormire sonni tranquilli. Non può avere la certezza che l’affare vada in porto.

Meglio dire il riscatto. Il riscatto di Benjamin Pavard, fissato a 15 milioni di euro come quello di Akanji, giunto a Milan al suo posto. Il francese è un punto fermo del Marsiglia di De Zerbi, ma il clima che si sta creando attorno a lui potrebbe incidere in negativo sulla decisione finale del club transalpino.

Il 29enne è finito nel mirino dei tifosi dell’OM. Sui social c’è chi, con tanto di tag al Ds Benatia, ha chiesto che venga mandato via al termine della stagione.

Juste après la défaite ⁦@MedhiBenatia⁩ ce mec a rien a faire chez nous. Il respecte pas le club. Pavard dégage. pic.twitter.com/0GMuNnknlq — ARZ (@ARROZTV1) January 8, 2026

“Pavard, vattene”. La bufera è scoppiata dopo che il difensore è stato pizzicato mentre parlottava e sorrideva con Lucas Hernandez, suo compagno di squadra al Bayern Monaco, alla fine di PSG-Marsiglia, match di Supercoppa francese disputatosi in Kuwait e vinto ai rigori dalla formazione di Luis Henrique.

“Ho detto a Lucas che sono stati fortunati”, ha spiegato Pavard dopo la partita commentando le immagini. Ma questo non è bastato per frenare la valanga di commenti contro di lui.

Pavard nel mirino dei tifosi del Marsiglia: l’Inter rischia di ritrovarselo tra i piedi a giugno

Pavard è uno dei ‘fedelissimi’ di De Zerbi, ma se non dovesse riuscire a ricucire il rapporto con una larga fetta del (rovente e ostile a dir poco) tifo marsigliese, ecco che la sua permanenza all’OM risulterebbe davvero difficilissima se non impossibile a prescindere delle volontà dell’allenatore bresciano oltre che del club.

Il rischio per l’Inter, insomma, è quello di ritrovarselo tra i piedi a giugno, con tutte le annesse difficoltà per quanto riguarda la ricerca di una nuova sistemazione.

Anche in nerazzurro, come noto, finì bersaglio dei tifosi dopo la pubblicazione di una foto che lo ritraeva in compagnia di Theo Hernandez (fratello minore del sopracitato Lucas) al termine di una partita di padel. Aveva appena abbandonato il ritiro negli States al Mondiale per Club causa infortunio alla caviglia…

All’Inter ha giocato per due stagioni, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa. Il suo contratto con la società di viale della Liberazione è di circa 6,5 milioni lordi e scade a giugno 2028.