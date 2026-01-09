Atalanta
Colpo Norton-Cuffy, si chiude già a gennaio

Foto dell'autore

Brooke Norton-Cuffy è una delle note positive del Genoa in questa prima parte di stagione con il giovane inglese che sta dimostrando tutto il suo talento nella squadra di Daniele De Rossi.

Diverse squadre hanno preso informazioni sul giovane terzino destro della squadra ligure con il classe 2004 che potrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta.

Brooke Norton-Cuffy
Calciomercato, colpo Norton-Cuffy in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da Sky Sports in Inghilterra, l’Everton starebbe pensando al suo acquisto per sostituire l’eventuale partenza di Patterson, giocatore che piace molto, tra le altre anche a Lazio e Bologna. Norton-Cuffy potrebbe rappresentare il sostituto ideale per sistemare la fascia destra con il club di Liverpool che starebbe valutando, però, anche l’acquisto di Emil Holm del Bologna.

Punto fermo della formazione del Genoa, Daniele De Rossi non vorrebbe perdere uno dei migliori calciatori presenti in rosa per poter conquistare una salvezza che non si prospetta semplice per la squadra rossoblu.

