Allerta meteo, il maltempo blocca il campionato: ufficiale, rinviata una partita

“Non è possibile assicurare in modo sufficiente la sicurezza di giocatori, tifosi e personale all’interno e nei pressi dello stadio”

Il maltempo si abbatte sul campionato. Poco fa è stato disposto il rinvio di una partita di campionato a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Allerta meteo in campionato
Allerta meteo, il maltempo blocca il campionato: ufficiale, rinviata una partita

Allerta meteo in Olanda, rinviata la gara del massimo campionato tra Nijmegen e Utrecht valevole per la 18esima giornata e in programma questa sera. La decisione è stata presa dall’Eredivisie CV, vale a dire l’organo che governa la lega principale del calcio olandese.

Si tratta di una decisione in via del tutto prudenziale, considerato che le abbondanti nevicate – al di là delle precarie condizioni del terreno di gioco – fanno si che non possano essere garantiti gli standard di sicurezza adeguati.

“Sulla base delle previsioni attuali non è possibile assicurare in modo sufficiente la sicurezza di giocatori, tifosi e personale all’interno e nei pressi dello stadio”.

Le altre 8 partite della 18esima giornata restano confermate, ma bisognerà capire come si evolverà la situazione nelle prossime ore. Come Nijmegen-Utrecht, invece, sono state rinviate anche tutte le partite della Keuken Kampioen Divisie, l’equivalente della nostra Serie B.

