Colpo di scena Sinner, sconfitta storica: non era mai successo

Ancora una volta Sinner e il tennis italiano finiscono sotto i riflettori: l’ultima notizia è davvero sorprendente, non si era mai visto nulla di simile prima.

Dopo aver chiuso il 2025 con il trionfo agli Australian Open, a Wimbledon e alle Atp Finals, Jannik Sinner conquista un altro grandissimo successo. Un qualcosa di mai visto prima. Grazie alle imprese del campione di San Candido, infatti, il tennis italiano supera per la prima volta il calcio sul piano economico. Lo riferisce ‘Quifinanza.it’, secondo cui la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) avrebbe chiuso l’anno con incassi superiori ai 230 milioni di euro, davanti addirittura alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che ha superato di poco i 200 milioni.

Un risultato storico e incredibile, se si considera che fino a qualche anno fa gli introiti derivanti dal tennis rappresentavano più o meno la metà di quanto accaduto nel 2025. Una crescita esponenziale che affonda le sue radici proprio nelle imprese di Sinner che, nonostante i 3 mesi di sospensione per il caso Clostebol, ha dominato la scena mondiale con Alcaraz e chiuso al secondo posto nel ranking Atp, alle spalle dell’amico-rivale spagnolo.

Sinner e il tennis italiano: un successo senza precedenti

Oltre a Sinner, hanno contribuito a questo traguardo pazzesco anche Sara Errani e Jasmine Paolini (vittoria al Roland Garros in doppio) e gli 11 titoli nei circuiti ATP e WTA, che portano la firma anche di Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Il tennis e il padel, secondo alcune stime, incidono oggi per oltre 8 miliardi di euro l’anno sull’economia del nostro Paese tra eventi, circoli, turismo, circoli e altro ancora.

Cifre esorbitanti che hanno portato nel 2025 alla storica sconfitta del movimento calcio e della FIGC, che si sono arresi allo strapotere della Federazione Italiana Tennis e Padel e di Sinner. E il meglio, con gli Australian Open alle porte, deve ancora venire.