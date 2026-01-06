Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Thiago Motta, ritorno vicino: la destinazione è inaspettata

Foto dell'autore

Novità importantissima per quel che concerne il futuro di Thiago Motta: ecco da dove potrebbe ripartire l’ex allenatore della Juve. 

Lo scorso 23 marzo veniva esonerato dalla Juventus al termine di una serie di risultati davvero negativi e da quel giorno Thiago Motta attende un progetto ambizioso per tornare in panchina. L’allenatore brasiliano naturalizzato italiano, ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2027, potrebbe ripartire a sorpresa dalla Premier League.

Thiago Motta, ex allenatore della Juventus
Thiago Motta (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Lo riferisce in queste ore la redazione di ‘RadioRadio’, secondo cui il nome di Thiago Motta sarebbe finito sul taccuino della dirigenza del West Ham che vive un momento tutt’altro che felice in Inghilterra. Gli Hammers hanno perso quattro delle ultime cinque sfide di campionato e al momento sono in piena zona salvezza, con il terzultimo posto in classifica.

La posizione di Nuno Espirito Santo appare sempre più in bilico e, in caso di esonero, ci sarebbe proprio Thiago Motta in pole per la sua sostituzione. Resta da capire quale sarà la decisione finale del 43enne originario di São Bernardo do Campo che, in ogni caso, dovrà risolvere prima il contratto con la Juve e poi sarà libero di firmare con una nuova squadra.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie