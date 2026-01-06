Thiago Motta, ritorno vicino: la destinazione è inaspettata

Novità importantissima per quel che concerne il futuro di Thiago Motta: ecco da dove potrebbe ripartire l’ex allenatore della Juve.

Lo scorso 23 marzo veniva esonerato dalla Juventus al termine di una serie di risultati davvero negativi e da quel giorno Thiago Motta attende un progetto ambizioso per tornare in panchina. L’allenatore brasiliano naturalizzato italiano, ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2027, potrebbe ripartire a sorpresa dalla Premier League.

Lo riferisce in queste ore la redazione di ‘RadioRadio’, secondo cui il nome di Thiago Motta sarebbe finito sul taccuino della dirigenza del West Ham che vive un momento tutt’altro che felice in Inghilterra. Gli Hammers hanno perso quattro delle ultime cinque sfide di campionato e al momento sono in piena zona salvezza, con il terzultimo posto in classifica.

La posizione di Nuno Espirito Santo appare sempre più in bilico e, in caso di esonero, ci sarebbe proprio Thiago Motta in pole per la sua sostituzione. Resta da capire quale sarà la decisione finale del 43enne originario di São Bernardo do Campo che, in ogni caso, dovrà risolvere prima il contratto con la Juve e poi sarà libero di firmare con una nuova squadra.