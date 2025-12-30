Atalanta
Lazio a ‘caccia’, ma irrompe anche la Juve: scatta il duello

Sarri attende i rinforzi, gli occhi soprattutto a centrocampo con un vecchio obiettivo che però piace anche ai bianconeri

La Lazio si prepara a un mercato che dovrà necessariamente portare a Sarri dei rinforzi importanti in alcuni ruoli precisi. La mezzala resta la priorità, un centrocampista con spiccate doti offensive, in grado di inserirsi, di portare qualità in mezzo al campo e ovviamente gol. I biancocelesti, infatti, hanno enorme difficoltà a trovare la via della rete per colpa di un attacco sterile.

Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it

Di nomi ne circolano tanti, il primo resta Lazar Samardzic dell’Atalanta su cui ha messo gli occhi anche la Fiorentina. Le cifre non sarebbero bassissime, ma è un giocatore che piace parecchio a Sarri e già in passato è stato trattato. Sempre in casa Dea c’è Brescianini, che sta giocando poco e a Roma avrebbe molto più spazio. L’altro nome è Daniel Maldini, anche lui in forza agli orobici: è un ‘vecchio’ nome su cui però rischia di alzarsi la concorrenza.

Secondo Mirko Di Natale, infatti, sul figlio d’arte ci sarebbe anche la Juventus che ha drizzato le antenne per il ruolo di vice-Yildiz. Il nuovo ds Ottolini lo segue da tempo, lo conosce bene. Può essere un nome caldissimo sia per i bianconeri che per la Lazio. L’assenza di Lookman per la Coppa d’Africa può condizionare le scelte dell’Atalanta in queste settimane, ma Maldini è sicuramente cedibile.

