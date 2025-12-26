L’Inter ha già un piano per il centrocampo: Marotta lo riporta a casa con un prezzo fisso

I nerazzurri devono pensare già al futuro e tra i nomi nei radar della dirigenza c’è anche un talentino ‘interno’ che sta facendo ottime cose

Il Club Brugge espugna il campo del Genk con un pirotecnico 5-3 al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo. Una vittoria pesante, che rafforza le ambizioni di vertice dei nerazzurri e consacra Aleksandar Stanković come uno dei protagonisti della stagione. Il centrocampista serbo è stato eletto “Man of the Match” con un rating di 8.1, il più alto in campo.

Prestazione completa la sua: qualità in costruzione, solidità in interdizione e, soprattutto, un gran gol dalla distanza che ha indirizzato la serata. “È fantastico – ha detto Stanković ai canali ufficiali del club – segno spesso di testa, ma farlo così è ancora più bello. Mio padre sarà orgoglioso, lo chiamerò più tardi”. Una serie di prestazioni di livello che non stanno passando inosservate in giro per l’Europa e all’Inter stessa, che continua a mantenere un controllo sul suo cartellino.

La cessione al Brugge è arrivata per una cifra di 10 milioni di euro, con il 12-15% sulla futura rivendita in favore dei nerazzurri. Ma il club di Marotta ha inserito nel contratto un diritto di recompra fissato a 23 milioni nel 2026 e di 25 milioni nel 2027. Per questo si continua a monitorare da molto vicino le sue prestazioni per valutarne poi il futuro. La cifra non è bassa, ma l’Inter sa che nei prossimi anni è attesa a una rifondazione in tanti reparti, compreso il centrocampo. E Stankovic resta nei radar.