L’affare fallimentare del Milan: regalati 14 milioni di euro

Risolto il contratto dopo tre anni e mezzo: l’ultima apparizione con la seconda squadra

“Una storia da dimenticare”, cantava il grande Fabrizio De André nella sua “Storia sbagliata” dedicata a Pasolini. Nel caso del Milan, passando quindi a questioni molto meno importanti, un affare da dimenticare.

Un affare fallimentare in tutto e per tutto: sul piano sportivo e su quello economico. Per dirla terra terra: un disastro.

Un disastro, però, non annunciato, perché Divock Origi veniva pur sempre da uno dei migliori club al mondo, il Liverpool. Aveva segnato abbastanza, anche nell’ultima finale Champions vinta dall’allora squadra di Klopp, meritandosi di indossare la gloriosa maglia dei ‘Reds’.

Successivamente quella del Milan, dopo lo Scudetto di Pioli is on fire e con Paolo Maldini al timone. Un acquisto a zero, al di là di ingaggio e commissioni che, come vedremo, hanno rappresentato una vera e propria zavorra per il club rossonero.

Tre giorni fa, dopo tre anni e mezzo e appena 2 gol segnati, con l’ultima apparizione in Milan Futuro (Serie D), Origi ha lasciato definitivamente la società di Red Bird: “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto (in scadenza a giugno 2026, ndr) con l’attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro”.

Il disastroso affare Origi: ecco quanto è costato al Milan

Ma quanto è costato Origi al Milan? In tal senso ci dà una grossa mano ‘Calcio e Finanza’: in totale, “Ipotizzando che il club non riconosca, con la risoluzione del contratto, i restanti sei mesi della stagione corrente”, il belga è costato circa 13,8 milioni di euro tra ingaggio lordo (sui 5,2 milioni) e commissioni.

Volendo dettagliare, tenuto conto che ha disputato solo 38 partite e realizzato appena 2 reti, il classe ’95 “382,2mila euro a partita, 11.592 euro al minuto e ben 6,88 milioni a gol”.

