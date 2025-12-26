Juventus, Spalletti sorride a metà: un big salta il Pisa

Allenamento della vigilia per la Juve, impegnata domani sul campo del Pisa: gli aggiornamenti dalla Continassa e le possibili scelte del tecnico bianconero

Rifinitura questa mattina per la Juventus in vista della trasferta di domani sera sul campo del pericolante Pisa, sfida valida per l’ultimo turno del girone d’andata del campionato di Serie A.

Luciano Spalletti sorride a metà dopo la seduta alla Continassa: il tecnico di Certaldo – come appreso da Calciomercato.it – recupera McKennie ma non avrà a disposizione Conceicao per la gara contro i toscani. L’americano è tornato in gruppo e sarà regolarmente convocato per la partita con il Pisa. Il nazionale portoghese, invece, ha svolto ancora lavoro differenziato e non sarà a disposizione di Spalletti.

Assenza pesante per il mister bianconero, con il figlio d’arte in grande spolvero nell’ultima partita contro la Roma. Out anche Cabal, ancora alle prese con l’affaticamento alla coscia.

Le buone notizie in casa Juve riguardano quindi McKennie, che con l’assenza proprio di Conceicao potrebbe agire sulla trequarti al fianco di Yildiz. Se Spalletti opterà per questa soluzione, Cambiaso si sposterebbe sulla corsia destra con Kostic dal lato opposto.

Nessun problema anche per Bremer e Zhegrova, con il brasiliano che è stato gestito in settimana durante gli allenamenti. Spalletti potrebbe comunque risparmiarlo dall’inizio per dargli spazio a gara in corso, con Koopmeiners (al rientro dalla squalifica) a completare il trio difensivo insieme a Kalulu e Kelly. Al centro dell’attacco ballottaggio tra Openda e David, con il belga al momento favorito dopo la rete e la positiva prova nella vittoriosa gara casalinga contro la Roma. La squadra bianconera, come nelle precedenti occasioni con Napoli e Bologna, partirà direttamente domani mattina per Pisa.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Openda