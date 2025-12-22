Atalanta
Sassuolo-Torino, Grosso: “Non avuto la forza di rimetterla in piedi”

Le parole dell’allenatore neroverde dopo la sconfitta casalinga

“Questa partita ci serva da lezione”. Così Fabio Grosso in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro il Torino. Ai granata è bastata la rete di Vlasic per espugnare il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Quando c’è equilibrio, l’episodio ti incanala la partita – ha evidenziato l’allenatore neroverde – Poi non abbiamo avuto la forza anche per merito degli avversari di rimetterla in piedi”.

Berardi, Pinamonti e Thorstvedt, tre assenze del genere possono avere pesato: “Vogliamo che rientrino i nostri ragazzi, però quando ci sono delle assenze ci sono allo stesso tempo delle opportunità per gli altri.

Contro il Torino avremmo potuto prenderla meglio perché c’erano i presupposti per fare una gara diversa da quella che abbiamo fatto“.

