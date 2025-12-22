Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Sassuolo-Torino, Baroni: “Primo tempo quasi perfetto”. Poi esalta Vlasic

Foto dell'autore

Il tecnico granata ha così commentato la vittoria in casa del Sassuolo 

“Al di là del risultato, mi convince la prestazione dei ragazzi”. Lo ha detto Marco Baroni dopo la vittoria contro il Sassuolo, la seconda consecutiva del Torino tenendo conto di quella con la Cremonese della scorsa settimana.

Baroni durante Sassuolo-Torino
Sassuolo-Torino, parla Baroni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

“Attenzione, distanze, determinazione e sviluppo della manovra: il primo tempo è stato quasi perfetto“, ha sottolineato il tecnico del Toro al microfono di ‘Sky Sport’ elogiando in particolare la prova di Vlasic.

Si sta calando perfettamente nel ruolo di mezzala. Nasce trequartista, però adesso sta acquisendo consapevolezza e conoscenze sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. Sono davvero molto felice della sua evoluzione”, ha concluso Baroni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie