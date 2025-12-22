Sassuolo-Torino, Baroni: “Primo tempo quasi perfetto”. Poi esalta Vlasic

Il tecnico granata ha così commentato la vittoria in casa del Sassuolo

“Al di là del risultato, mi convince la prestazione dei ragazzi”. Lo ha detto Marco Baroni dopo la vittoria contro il Sassuolo, la seconda consecutiva del Torino tenendo conto di quella con la Cremonese della scorsa settimana.

“Attenzione, distanze, determinazione e sviluppo della manovra: il primo tempo è stato quasi perfetto“, ha sottolineato il tecnico del Toro al microfono di ‘Sky Sport’ elogiando in particolare la prova di Vlasic.

“Si sta calando perfettamente nel ruolo di mezzala. Nasce trequartista, però adesso sta acquisendo consapevolezza e conoscenze sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. Sono davvero molto felice della sua evoluzione”, ha concluso Baroni.