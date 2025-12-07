Atalanta
Napoli-Juventus, bocciata la scelta di Spalletti: “Dilettanti”

I primi minuti della sfida del “Maradona” sono già incandescenti: la bocciatura non è tardata ad arrivare

Prima porzione di gara letteralmente da incubo per la Juventus. Ad un passo dal gol con l’incornata di McTominay, il Napoli ha sbloccato la contesa grazie al tap-in di Rasmus Hojlund che al sesto minuto di gioco si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto deviando in rete l’ottimo suggerimento di Neres.

Approccio da incubo per la retroguardia bianconera. Svagata e poco concentrata, la catena sinistra formata da Koopmeiners in posizione di braccetto e da Cabal come esterno non sta fornendo le risposte invocate da Spalletti.

Come prevedibile, i primi minuti tutt’altro che convincenti della Juventus sono stati immediatamente bocciati dai sostenitori della “Vecchia Signora” sui social che stanno esternando tutto il loro malcontento.

Napoli-Juventus, la difesa bianconera non convince: immediate le critiche social

A finire nel mirino sono soprattutto Koopmeiners e Cabal e di conseguenza la scelta di Spalletti di affidare le chiavi della porzione mancina a due giocatori messi subito in difficoltà dalla velocità e dalla tecnica di Neres. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

Staremo a vedere se nei prossimi minuti la compagine di Spalletti riuscirà o meno a trovare il bandolo della matassa facendo saltare il banco.

