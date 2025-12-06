Dalla Spagna all’Argentina: il percorso dell’Italia (se va) ai Mondiali

Qualora dovessero passare i playoff di marzo, gli Azzurri di Gattuso sarebbero inseriti nel girone con Canada, Svizzera e Qatar

Poteva andare peggio. Ieri a Washington si sono tenuti i sorteggi dei Mondiali 2026 ai quali l’Italia non si è ancora qualificata. Ma nel caso saprebbe già quali sarebbero le sue avversarie e il girone non certo proibitivo può essere un ulteriore incentivo a fare bene nei playoff di marzo. Semifinale in casa contro l’Irlanda del Nord, eventuale finale in trasferta contro Galles o Bosnia.

Se gli Azzurri di Rino Gattuso dovessero conquistare il pass per la rassegna iridata in America, sarebbero inserito di Gruppo B con i padroni di casa del Canada, la Svizzera ed il Qatar. A passare alla fase ad eliminazione diretta, che da questa edizione inizierà con i sedicesimi di finale, saranno le prime due di ogni girone e le otto migliori terze.

Le previsioni del super computer dicono che l’Italia sarebbe tra le ripescate e affronterebbe subito la Turchia di Montella (altra Nazionale che deve passare i playoff europei), poi il Belgio favorito sulla Corea del Sud e quindi la vincente tra Spagna e Portogallo.

Qualora si piazzasse seconda, invece, ci sarebbe la Danimarca ai sedicesimi, una Olanda e Marocco agli ottavi e quindi la Francia ai quarti di finale. Nell’ipotesi migliore in cui Donnarumma e compagni dovessero vincere il girone, il percorso prevedrebbe nell’ordine l’Egitto, poi la Colombia e quindi l’Argentina. Ma prima gli Azzurri dovranno meritarsi i Mondiali.