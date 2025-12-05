Sorteggio Mondiali, ancora Norvegia nel girone di ferro dell’Italia

Gli Azzurri di Gattuso, se dovessero passare i playoff di marzo, sarebbero inseriti in ultima fascia. Ecco le possibili avversarie

Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18 ore italiane, si terranno i sorteggi dei dodici gruppi dei Mondiali del 2026 che si disputeranno in Usa, Messico e Canada. La prima rassegna iridata a 48 squadre, la prima che prevede i sedicesimi di finale dopo la fase a gironi. A passare il turno saranno le prime due e le otto migliori terze.

L’Italia sarà protagonista indiretta a Washington. Nella quarta urna non ci sarà la pallina con il nome degli Azzurri, ma quella con scritta Playoff Uefa A. La Nazionale di Gattuso deve affrontare i due turni degli spareggi di marzo: semifinale in casa a Bergamo contro l’Irlanda del Nord ed eventuale finale in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia.

Italia, incubo Haaland. Canada, Australia e Sudafrica le più abbordabili

In ogni girone ci sarà una sola Nazionale per ogni confederazione, tranne l’Europa che avrà due squadre (e non di più) in quattro gruppi. Le tra selezioni che ospitano il torneo saranno teste di serie, rispettivamente il Messico nel girone A, il Canada nel girone B e gli Usa nel girone D. Nelle altre urne le Nazionali saranno suddivise in base al ranking Fifa. Ecco tutte le fasce:

TESTE DI SERIE A: Messico, Canada, Usa, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Portogallo, Brasile, Belgio, Olanda, Germania.

URNA 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia.

URNA 3: Panama, Norvegia, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Costa d’Avorio, Tunisia, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica.

URNA 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Nuova Zelanda, Playoff Uefa A (ITALIA), Playoff Uefa B, Playoff Uefa C, Playoff Uefa D, Playoff Intercontinentale 1, Playoff Intercontinentale 2.

Quale sarebbe il peggior girone per l’Italia? Probabilmente quello che la vedrebbe di nuovo opposta alla Norvegia, insieme a una tra Argentina e Brasile ed al Marocco. Gruppo infernale anche se capitasse una tra Spagna, Francia o Germania e Uruguay o Colombia oltre a Egitto o Costa d’Avorio.

Il girone migliore, invece, vedrebbe gli Azzurri con un Paese organizzante – magari il Canada – e poi Iran o Australia ed il Sudafrica. Oppure il Belgio come testa di serie e poi Giappone o Australia e Panama in terza fascia. Ma prima ci si deve qualificare!