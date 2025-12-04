UFFICIALE, lo Strasburgo sospende un calciatore: salterà la prossima partita di Ligue 1

Sospeso un calciatore dallo Strasburgo: il club francese ha spiegato la decisione attraverso una nota ufficiale

Stavolta non c’entrano Federazioni o Giudici Sportivi. A fermare il calciatore è stato direttamente lo Strasburgo: il club francese ha sospeso un suo tesserato per la prossima partita di Ligue 1.

Il Racing Club de Strasbourg Alsace, come annunciato sui propri canali ufficiali, ha deciso di sospendere Emmanuel Emegha per la prossima partita di Ligue 1, in programma sabato 6 dicembre a Tolosa.

“Questa decisione è stata presa in seguito al recente mancato rispetto da parte del giocatore dei valori, delle aspettative e delle regole del club. – si legge nella nota della società – Racing ribadisce il suo impegno nei confronti dei principi essenziali di condotta esemplare e rispetto del quadro collettivo”.

Ligue 1, lo Strasburgo sospende Emegha: il motivo

“Emmanuel rimane un elemento importante della nostra squadra, che ha sempre dato il massimo per il club in campo. Verrà reintegrato in squadra dopo questa partita. Non verranno rilasciati ulteriori commenti”, conclude il comunicato. Dalla Francia è stato svelato il motivo del provvedimento disciplinare dello Strasburgo.

𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚́ 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse. Le communiqué 👇 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 3, 2025

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il club francese non avrebbe gradito una recente intervista del talento olandese, nella quale ha dichiarato di pensare che lo Strasburgo fosse in Germania prima del suo trasferimento. Il calciatore si è già scusato attraverso i social ed il caso sembra rientrato: Emegha salterà la prossima partita di Tolosa e dovrebbe rientrare regolarmente per la Conference League.