Allarme per Atletico Madrid-Inter: out un titolare di Simeone

Questa sera i nerazzurri di Chivu scenderanno in campo per la quinta giornata di Champions League. Spunta un’assenza pesante

Torna a risuonare la musichetta della Champions League anche per l’Inter che stasera sarà di scena in terra spagnola per affrontare una trasferta ostica a Madrid.

Di fronte la truppa di Chivu si ritroverà l’Atletico di Simeone che ha raccolto finora 6 punti ed avrebbe bisogno di un risultato positivo per provare a sperare in un passaggio del turno diretto. I ‘Colchoneros’ non possono quindi più fallire a differenza dell’Inter che veleggia a punteggio pieno ma con l’obbligo di non abbassare la guardia e rialzare immediatamente la testa dopo il ko amaro nel derby dell’ultimo fine settimana.

Lautaro e soci a Madrid si ritroveranno di fronte una squadra forte ed organizzata, che però non potrà contare su uno dei pilastri di Simeone. L’Atletico ha infatti diramato oggi pomeriggio l’elenco dei convocati per la gara odierna, e tra questi non figura un totem come Jan Oblak a causa di alcuni fastidi post nazionale. Al suo posto in campo Juan Musso.

Ecco l’elenco completo dei convocati dell’Atletico per stasera:

Portieri: Juan Musso, Salvador Esquivel, Mario de Luis.

Difensori: Nahuel Molina, Marc Pubill, Clement Lenglet, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri, Javi Galán.

Centrocampisti: Koke Resesurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Johnny Cardoso, Conor Gallagher, Thiago Almada.

Attaccanti: Giuliano Simeone, Nico González, Carlos Martín, Antoine Griezmann, Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori.