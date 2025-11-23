Lazio-Lecce, doppia tegola per Sarri: tra Milan e Bologna è emergenza, tutte le opzioni

Il tecnico biancoceleste ha perso altri due giocatori fondamentali per infortunio che complicano le cose in vista di una settimana durissima

La Lazio vince 2-0 contro il Lecce, ritrova tre punti fondamentali per la sua classifica e dare cercare un po’ di continuità di prestazioni. La prestazione è senza dubbio positiva, servirà in vista delle prossime sfide che sono parecchio impegnative per la squadra di Sarri, soprattutto in queste condizioni difficili di infermeria.

Perché oltre ai tanti ko di lungo corso, da Cancellieri a Rovella passando per Castellanos e Dele-Bashiru, rientrato ma fuori lista. Tavares è tornato tra i convocati, ma oggi è rimasto in panchina. Ai problemi del tecnico laziale però se ne sono aggiunti altri due stasera, le vere note stonate. All’intervallo è uscito Cataldi per un problema al polpaccio, nel finale di gara ko anche Mario Gila per noie muscolari che non fanno presagire nulla di buono. Tra 6 giorni c’è il Milan a San Siro, cinque giorni più tardi il remake ma all’Olimpico per la Coppa Italia per chiudere la settimana in casa contro il Bologna lanciatissimo.

A centrocampo le opzioni sono praticamente finite, c’è Vecino che oggi ha fatto il regista, ruolo già ricoperto in passato. In panchina ci sarebbe il solo Belahyane che fino ad ora non ha dato grandi segnali. A questo punto torna d’attualità la questione Dele-Bashiru che potrebbe tornare in lista, ma tra un mese andrà in Coppa d’Africa. In difesa toccherà a Provstgaard confermare quanto di buono fatto vedere fino ad ora.