“Preoccupati dall’infortunio al ginocchio”. Juve, ricambia il futuro di Vlahovic

L’infortunio dell’attaccante rischia di cambiare ancora una volta tutto. Problema al ginocchio ed annuncio preoccupante

In casa Juventus si continua a pensare sia al presente in campo che al futuro in sede di calciomercato. In particolare andrà definito il destino di Dusan Vlahovic, ancora in scadenza contrattuale ma partito titolare ieri nel derby contro il Torino.

Non è stata una serata semplice per il centravanti serbo che ha faticato a trovare sbocchi al centro dell’attacco di Spalletti, che dopo la gara a ‘Dazn’ ha anche svelato: “Vlahovic aveva un problemino alla schiena, ha avuto coraggio a mettersi a disposizione e fare una partita come ha fatto. Ha avuto disponibilità, cominciava a essere veramente stremato quando l’ho tolto”.

L’allenatore di Certaldo sembra quindi apprezzare le qualità e la disponibilità del serbo che è sempre in scadenza e per il quale si era recentemente anche ventilata un’ipotesi di prolungamento.

Le cose però rischiano di cambiare nuovamente molto velocemente anche perchè a gennaio Vlahovic potrebbe fare gola a qualche club europeo. Particolare attenzione a ciò che sta accadendo al Manchester United, lì dove Ruben Amorim deve fare i conti con l‘infortunio di Sesko commentato a margine della conferenza stampa contro il Tottenham: “Sono preoccupato perché è un infortunio al ginocchio, e quando si tratta del ginocchio non si sa mai. Abbiamo bisogno di Ben per essere una squadra migliore”.

Sollecitato sulla possibilità di intervenire a gennaio sul mercato: “Vediamo se possiamo migliorare la squadra e cercare di riparare qualcosa che è successo”. Ed ancora: “Dobbiamo controllare tutto, dobbiamo controllare cosa è successo con Šeško”.

Qualora le cose con Sesko non dovessero andare bene non è quindi da escludere che lo United possa rifare un pensierino su Vlahovic.