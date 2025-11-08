Spalletti spiega lo sfogo con la panchina del Torino: “Così diventa brutto”

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus ai microfoni di DAZN nel post partita del derby

Altro pareggio per la Juventus che, dopo l’1-1 casalingo contro lo Sporting CP, non va oltre uno 0-0 contro il Torino che sa tanto di occasione sprecata per i bianconeri, l’ennesima. Dopo un primo tempo dominato se non altro alla voce possesso palla, la ‘Vecchia Signora’ ha faticato a tenere a freno le scorribande granata che hanno impensierito Di Gregorio. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti ha così commentato l’ultimo pari maturato all’Allianz Stadium. Ecco le sue parole:

PRESTAZIONE – “Chiaro che quando c’è tutta quella densità bisogna alzare il livello di qualità: è la velocità dei passaggi normali che può fare la differenza. Noi su questo dobbiamo sicuramente migliorare poi non siamo riusciti a fare delle giocate qualitative del livello che abbiamo; c’è stata un po’ di stanchezza, ma sono molto contento della squadra perché ci ha provato per tutta la partita anche se abbiamo preso due-tre ripartenze”.

GESTIONE DELLA PARTITA E ZHEGROVA – “La grande parata di Di Gregorio è nata da un’azione piuttosto casuale; per loro è stata una partita complicata, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Zhegrova mette più corner, Vlahovic aveva un problemino alla schiena e ha avuto coraggio nel mettersi a disposizione e cominciava ad essere veramente stremato quando l’ho tolto. David è un calciatore da quei minuti lì quando li abbiamo chiusi in area, è quello che dobbiamo fare”.

SFOGO CON LA PANCHINA DEL TORINO – “Colucci lo conosco da moltissimo tempo, gli ho detto soltanto che un calciatore in panchina che su una rimessa laterale ha fatto finta due volte di ridarci palla: le immagini si vedono e diventa brutto”.