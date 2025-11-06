Rinnovate subito il contratto di Vlahovic: appello disperato alla Juventus

Tiene banco, inevitabilmente, il futuro dell’attaccante serbo, in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso

E sono sei. Quello realizzato contro lo Sporting Clube de Portugal in Champions League, è il terzo gol nella competizione, gli altri li ha segnati in Serie A.

Stiamo, ovviamente, parlando di Dusan Vlahovic, attaccante principe della Juventus fino a questo momento. L’arrivo in panchina di Luciano Spalletti sembra avergli dato ulteriore carica. E si torna a parlare di un possibile prolungamento di contratto.

Il serbo, è, infatti in scadenza alla fine della stagione e sono tante le voci sul suo futuro, quella che riguarda il Bayern Monaco in testa. Nel frattempo, però, si è tornato a parlare anche di rinnovo.

“Sarei favorevole alla permanenza di Vlahovic, lo dicono anche i numeri -. le parole del giornalista Matteo Zorloni di ‘Telelombardia’ ai microfoni del canale Twitch di Juvelive.it – E poi, non ci sono grandi alternative in giro.

Jonathan David, sulla carta, ti può portare tanti gol, ma ad oggi si sta rivelando un’operazione fallimentare, poi vedremo più avanti come andrà. Vlahovic, dopo Ronaldo e Higuain, è quello che ci ha messo meno tempo a raggiungere le venti reti in Champions, ha una media altissima.

Quindi gli rinnoverei il contratto, perché non ci sono alternative al momento e David non sta funzionando”.

Colpo a parametro zero della Juventus: c’è un solo nome

All’interno della squadra attualmente a disposizione di Spalletti, manca un vero leader. Questo è dato anche dalla giovane età dei calciatori.

“La rosa pecca proprio di esperienza e maturità – continua Zorloni – Vlahovic contro lo Sporting sembrava un veterano, ma è un classe 2000.

La prossima estate ci sono diversi giocatori che andranno via a parametro zero, uno su tutti Bernardo Silva. Per lui dovrebbero fare uno sforzo”. Vedremo se Comolli raccoglierà il consiglio, nel frattempo ci prepariamo al mercato di riparazione di gennaio.