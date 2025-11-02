Dal sogno alla retrocessione: l’esonero è dietro l’angolo dopo l’ultimo KO | CM.IT

Ancora una sconfitta, la sesta in campionato in appena 11 giornate: panchina bollente e rischio esonero
Tempi duri allo Spezia per Luca D’Angelo, con il tecnico dei liguri che rimedia la sesta sconfitta in 11 giornate di campionato dopo il ko odierno per 1-0 in casa del Monza.
La sconfitta dell’U-Power Stadium Stadium potrebbe costare cara a D’Angelo, con la dirigenza dello Spezia che sta valutando la posizione dell’allenatore vista la deficitaria situazione di classifica nel torneo di Serie B. Gli spezzini sono infatti penultimi in classifica con soli 7 punti, davanti solo al fanalino di coda Mantova.
Situazione drammatica sportivamente parlando per lo Spezia, che solo quattro mesi fa si giocava il ‘sogno’ della promozione in Serie A nella finale playoff persa contro la Cremonese.
Spezia sconfitto a Monza, la classifica piange: D’Angelo a rischio esonero
Adesso la compagine ligure rischia seriamente di retrocedere in Serie C e nelle prime undici giornate di campionato ha vinto in una sola occasione, nella trasferta di Avellino la scorsa settimana.
Vittoria che non è bastata però per scuotere la squadra, con lo Spezia sconfitto oggi nel difficile campo del Monza contro una delle corazzate della categoria. Saranno ore di riflessioni in casa Spezia sul futuro di D’Angelo, allenatore molto apprezzato dalla piazza, ma che a questo punto rischia grosso visti i risultati negativi di questa prima parte di stagione.
Da capire adesso quali saranno le intenzioni della proprietà americana dello Spezia, che potrebbe concedere anche un’ultima chance a D’Angelo nel prossimo match al ‘Picco’ prima della sosta contro il Bari.