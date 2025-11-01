Atalanta
Spalletti alla Juventus: il primo ultimatum è già scattato

Rilancio o addio alla riapertura del mercato: non può fallire con l’arrivo del nuovo allenatore

La Juventus si affida a Luciano Spalletti per rilanciarsi dopo la crisi di inizio stagione, con l’ex Ct della Nazionale che ha preso il posto dell’esonerato Tudor.

Spalletti, ultima chance per Koopmeiners
Spalletti è stato presentato ieri dalla Juve ed esordirà in panchina nella trasferta in casa della rivelazione Cremonese, distante un solo punto in classifica rispetto alla squadra bianconera. Il tecnico di Certaldo ripartirà presumibilmente dal 3-5-2 e uno degli osservati speciali allo ‘Zini’ sarà Teun Koopmeiners. 

Lo conosco bene, volevo portarlo al Napoli in passato ma costava tanto. Mi piaceva, per me è un centrocampista-mezzala“, le parole di Spalletti sul nazionale olandese.

Calciomercato Juve, Koopmeiners sotto esame: rilancio o addio con Spalletti

Uno degli obiettivi di Spalletti sulla panchina della Juve sarà quello di rilanciare Koopmeiners, che finora ha deluso nella sua esperienza a Torino. L’olandese potrebbe essere utilizzato nel suo ruolo naturale di interno quando l’allenatore toscano passerà al tanto caro 4-3-3, o provare a piazzarlo davanti alla difesa al posto di Locatelli. 

Koopmeiners, ultima chance con Spalletti
Per il centrocampista saranno dei mesi importanti da qui a gennaio, quasi un ultimatum: se continuerà a non dare garanzie, il giocatore finirebbe sul mercato. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato di un Koopmeiners in bilico e con la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ che valuterebbe la cessione dell’olandese a gennaio. Oltre a un ipotetico interessamento dalla Premier League, per l’ex Atalanta potrebbe farsi sotto l’estimatore Gasperini per riaverlo alle sue dipendenze stavolta alla Roma. La Juve aprirebbe al un prestito con diritto di riscatto per Koopmeiners, che a giugno peserà a bilancio intorno ai 35 milioni di euro. 

L’eventuale cessione del nazionale olandese (che ha un ingaggio da 4,5 milioni netti più bonus) liberebbe spazio per le casse bianconere, aprendo alla possibilità per l’arrivo di un profilo più congeniale a centrocampo per il gioco di Spalletti. 

