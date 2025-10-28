Juventus, ecco il centrocampista per il nuovo allenatore: affare da 50 milioni | CM.IT

Koopmeiners continua a non convincere: la Juve a caccia di un nuovo tassello in mediana alla riapertura del mercato

Caos dopo il ribaltone in panchina e l’esonero di Tudor, con la Juventus in piena crisi e che sta palesando diversi problemi in tutti i reparti. Specialmente a centrocampo, dove Koopmeiners ad esempio non riesce a svoltare e lasciare il segno con la maglia bianconera.

Nonostante qualche timido segnale, l’olandese resta lontano parente del giocatore ammirato all’Atalanta e non ha ancora ingranato sotto la Mole. La dirigenza gli ha rinnovato la fiducia nei mesi scorsi, ma le cose potrebbero cambiare già alla riapertura del mercato invernale.

Koopmeiners ha manifestato il desiderio di essere utilizzato in mediana e non più avanzato sulla trequarti, con il suo futuro che resta comunque in discussione. Il giocatore classe ’98 è sotto esame, anche perché la Juve è a caccia di un nuovo centrocampista a gennaio.

Calciomercato Juve, Comolli non perde di vista Nmecha

C’è una falla nel centrocampo della ‘Vecchia Signora’ e il tassello in grado di cambiare marcia al reparto non è sbarcato alla Continassa nell’ultimo mercato estivo. In attesa della scelta sul nuovo allenatore dopo il benservito a Tudor, la dirigenza è alla ricerca di un profilo di alto livello a gennaio e nei radar della Juventus rimane sotto la lente d’ingrandimento il nome di Felix Nmecha.

Il nazionale tedesco in forza al Borussia Dortmund era già stato seguito la scorsa estate ed è risultato indigesto peraltro ai bianconeri nel ‘folle’ 4-4 dell’Allianz Stadium in Champions League. Il classe 2000 aveva timbrato la rete del momentaneo 2-1 per gli ospiti e sciorinato una prestazione di altissimo livello. Il tedesco – secondo quanto raccolto da Calciomercato.it – continua ad essere monitorato costantemente dagli scout bianconeri, come successo di recente nell’ultima gara di Champions a Copenaghen dove ha firmato una doppietta decisiva per il successo del Borussia.

Un giocatore come Nmecha manca per caratteristiche nella rosa della Juve e anche gli algoritmi (sempre fedeli al Dg Comolli) avvalorano la tesi sull’ex Manchester City e Wolfsburg. L’assalto però al 25enne centrocampista non sarà affatto semplice per la Juve vista la concorrenza delle big inglesi e spagnole, oltre alla valutazione del cartellino che adesso sfiora i 50 milioni di euro.