Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, scelto il bomber del futuro: solo 1 gol quest’anno

Foto dell'autore

Ha segnato meno di Vlahovic, che andrà via a zero

Scelto il bomber della Juventus che verrà. Del futuro, del dopo Vlahovic che andrà via da Torino a parametro zero al termine di questa stagione.

Copertina Juve bomber Comolli
Juventus, scelto il bomber del futuro: solo 1 gol quest’anno – Calciomercato.it

È arrivato l’esito del sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri followers, in particolare a quelli di fede juventina all’indomani del ko col Real Madrid, abbiamo chiesto “chi terreste in bianconero per la prossima stagione?”.

Quattro le opzioni sul tavolo: David, lo stesso Vlahovic, Openda e “Nessuno dei tre”. La meno votata, e c’era da aspettarselo, è stata quella rappresentata da Openda, tra i più criticati durante e dopo la sconfitta del Bernabeu. Poi la quarta, “Nessuno dei tre”, che ha preso il 19,5%.

Alla fine la sfida è stata tra David e Vlahovic. Chi da tenere? Seppur di poco, come si evince in alto, ha vinto il canadese. Gli juventini terrebbero solo l’ex Lille, per ora una delusione (solo 1 gol, a differenza dei 4 del serbo, e spesso finito in panchina), nella prossima stagione. Bene, ma non benissimo…

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie