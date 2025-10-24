Juventus, scelto il bomber del futuro: solo 1 gol quest’anno – Calciomercato.it

Ha segnato meno di Vlahovic, che andrà via a zero

Scelto il bomber della Juventus che verrà. Del futuro, del dopo Vlahovic che andrà via da Torino a parametro zero al termine di questa stagione.

È arrivato l’esito del sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri followers, in particolare a quelli di fede juventina all’indomani del ko col Real Madrid, abbiamo chiesto “chi terreste in bianconero per la prossima stagione?”.

Quattro le opzioni sul tavolo: David, lo stesso Vlahovic, Openda e “Nessuno dei tre”. La meno votata, e c’era da aspettarselo, è stata quella rappresentata da Openda, tra i più criticati durante e dopo la sconfitta del Bernabeu. Poi la quarta, “Nessuno dei tre”, che ha preso il 19,5%.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Juventus ko anche contro il Real Madrid, con gli attaccanti di Tudor ancora a secco: chi terreste in bianconero per la prossima stagione? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 23, 2025

Alla fine la sfida è stata tra David e Vlahovic. Chi da tenere? Seppur di poco, come si evince in alto, ha vinto il canadese. Gli juventini terrebbero solo l’ex Lille, per ora una delusione (solo 1 gol, a differenza dei 4 del serbo, e spesso finito in panchina), nella prossima stagione. Bene, ma non benissimo…