DIRETTA Europa League, Roma-Viktoria Plzen: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra i giallorossi di Gasperini e i rossoblu di Hysky in tempo reale

La Roma riceve il Viktoria Plzen nella Capitale in una gara valida per la terza giornata della fase a girone unico di Europa League. Una sfida tra due formazioni che ambiscono a fare molta strada nella seconda manifestazione europea per club che sarà diretta dall’arbitro turco Meler.

Reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Inter che è costata la prima posizione in Serie A, i giallorossi di Gian Piero Gasperini vogliono rialzare subito la testa. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti dopo il ko del turno precedente contro il Lille per cercare di finire tra le prime otto ed evitare i playoff, oltre a prepararsi per la trasferta di domenica contro il Sassuolo.

I rossoblu di Martin Hysky, invece, sono tornati alla vittoria nella Liga ceca contro il Bohemians, ma restano al quarto posto a ben 8 punti dallo Sparta Praga capolista. Lo scopo è quello di restare imbattuti dopo il pareggio al debutto contro il Ferencvaros e la vittoria contro il Malmoe. L’ultimo precedente su questo campo risale alla Champions del 2018, quando i capitolini si imposero con un netto 5-0 trascinati dalla tripletta di Dzeko.

Roma-Viktoria Plzen, formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Viktoria Plzen live in tempo reale.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. All. Gasperini

VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souarè; Ladra; Adu, Durosinmi. All. Hysky

ARBITRO: Halil Umut Meler (Turchia)

PROSSIMI IMPEGNI: Sassuolo-Roma domenica 26 ottobre ore 15; Viktoria Plzen-Ostrava domenica 26 ottobre ore 18:30.