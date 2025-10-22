Roma-Viktoria Plzen, Mancini ‘punge’ Ndicka in allenamento. La probabile formazione di Gasperini

I giallorossi in campo per la rifinitura con l’unico assente Angelino. Mancini e Ndicka verso la panchina

La Roma è tornata ad allenarsi per la rifinitura prima del match contro il Viktoria Plzen in programma domani sera alle 21. Pochi minuti dopo la conferenza stampa della vigilia, Gasperini ha diretto la seduta con l’unica assenza di Angelino, già largamente prevista. Lo spagnolo deve recuperare dalla bronchite asmatica, sta facendo tutti gli esami del caso e avrà comunque bisogno di un po’ di tempo per tornare in forma.

Tsimikas è il candidato numero uno per sistituirlo sulla fascia sinistra con Wesley titolare a destra e Rensch pronto a subentrare in entrambe le posizioni, anche fuori ruolo. Il greco è stato protagonista di uno dei tanti siparietti andati in scena nella rifinitura, compreso quello che vede Mancini punzecchiare Ndicka che non aveva capito l’esercizio: “Ca..o sono tre anni che sei in Italia Evan!” Il clima e l’atmosfera comunque sono positive, anche se la vittoria è molto importante domani.

In porta ovviamente confermatissimo Svilar, la linea difensiva sarà comporta da Hermoso, Mancini e Celik. Ndicka – così come Cristante – non è al top e ha fatto difficoltà ad allenarsi con continuità durante una settimana intera e quindi vanno verso la panchina come confermato dallo stesso Gasperini.

A centrocampo, detto degli esterni, in mezzo sono pronti Koné ed El Aynaoui mentre in avanti Dovbyk resta avanti su Ferguson. Alle sue spalle Dybala e uno tra Soulé ed El Shaarawy. Bailey, a sentire il tecnico, non ha ancora la condizione per partire dal primo minuto ma non sono da escludere sorprese come era stato (in parte) il suo ingresso in campo contro l’Inter dopo le sue parole nel pregara. A seguire l’allenamento anche Massara e Ranieri.