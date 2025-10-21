Caos Milan-Fiorentina, l’ammissione di Rocchi: la decisione su arbitro e VAR

Non si fermano le polemiche dopo il contestatissimo rigore segnato da Leao nel match di domenica sera a San Siro

Non si è spento l’eco delle polemiche post Milan-Fiorentina, con il rigore assegnato ai rossoneri per il contatto in area di rigore tra Parisi e Gimenez.

La mano tra fronte e spalla del terzino viola è stata giudicata da rigore da Marinelli, che ha cambiato la decisione di campo dopo il richiamo dal VAR. In un primo momento l’arbitro aveva lasciato proseguire il gioco, prima appunto della segnalazione da Lissone.

Il VAR Abisso ha richiamato così Marinelli al monitor a bordocampo, con il direttore di gara che ha cambiato la decisione assegnando la massima punizione dagli undici metri al Milan.

Milan-Fiorentina, Rocchi ammette: “Non è rigore e non è da VAR”

Valutazione che ha scatenato furenti polemiche nel post partita, con il Ds della Fiorentina Pradé che ha attaccato senza mezzi termini la classe arbitrale in conferenza stampa, dopo le proteste in campo e a fine gara del tecnico Pioli e dei giocatori viola.

Rigore decisivo ai fini del risultato finale, con Leao (doppietta per il rinato portoghese) che ha consegnato tre punti pesantissimi al Milan di Allegri, balzato in solitario in vetta alla classifica. Gli strascichi del match di San Siro non si sono però esauriti, con il designato Gianluca Rocchi che ha ammesso l’errore di arbitro e VAR del posticipo domenicale valido per la settima giornata.

“Non è rigore e non è da VAR”, l’ammissione di Rocchi nel consueto confronto con la classe arbitrale all’indomani del turno di campionato. Marinelli e Abisso verranno perciò fermati – scrive il ‘Corriere dello Sport’ – ma non ci sarà stangata, visto che potrebbero saltare al massimo un paio di giornate in Serie A.