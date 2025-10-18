Roma-Inter, Sommer risponde alle critiche. Poi esalta Akanji: “Sempre la cosa giusta”

Il portiere svizzero tra i protagonisti della vittoria nerazzurra all’Olimpico: le sue parole in conferenza stampa

L’Inter passa all’Olimpico e si conferma la squadra più in forma del campionato con la sesta vittoria di fila tra campionato e Champions League. Oggi il suo ruolo l’ha avuto anche Yann Sommer, protagonista con un paio di parate importanti, soprattutto su Dybala.

Nel postpartita il portiere svizzero ha parlato in conferenza stampa: “Vale 3 punti o 6? Tre. Erano importantissimi, abbiamo fatto un secondo tempo difficile insiene, sono tre punti molto importanti per il nostro cammino fuori casa”.

Come hai vissuto il periodo delle chiacchiere dopo il tuo errore? “Questo è il calcio. Ho fatto un errore, punto. Lo conosco bene, è il calcio, ho avuto tanti momenti così nella mia carrirra. Come squadra abbiamo avuto un inizio difficile, ma p normale, avevano bisogno del tempo con un allenatore diverso.

Due cose che sono cambiate rispetto alla gestione di Inzaghi rispetto alla visuale del portiere? “Proviamo a trovare più velocemente l’attaccante col pallone. Non giochiamo più molto dietro da sinistra a destra, cerchiamo di aprire subito gli spazi. Lui vuole vedere questa energia del secondo tempo, anche nelle difficoltà. La Roma ha fatto meglio, non abbiamo giocato un buon secondo tempo, ma noi abbiamo difeso compatti, con energia, vogliamo vedere anche questo”.

Akanji che tipo di apporto ha dato? “Lui è un giocatore con tante qualità, fisicamente, è tranquillo con la palla, è intelligente, anche se è qualche metro avanti. Sa sempre la cosa migliore da fare, anche fuori dal campo è molto importante per la squadra, è un ragazzo molto positivo. Siamo molto felici che sia con noi, soprattutto io da svizzero”.