Dal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo bianconero

L’esito del sondaggio odierno di Calciomercato.it. Scelto il sostituto di Bremer: Napoli tradito 

La Juventus perderà per circa due mesi Gleison Bremer per un altro brutto infortunio. L’intervento del difensore brasiliano è perfettamente riuscito ed ha già iniziato l’iter riabilitativo che lo porterà al rientro in campo tra svariate settimane.

Tudor
Dal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo per Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it

Una tegola quindi pesantissima per Tudor che si ritrova senza il proprio leader del reparto in un momento molto delicato della stagione, ricco di partite e denso di impegni. Non sarà quindi semplice fronteggiare la sua assenza, mentre in casa Juve è lecito anche pensare al futuro, con la prossima sessione di calciomercato che potrebbe regalare all’allenatore croato un rinforzo di rilievo. 

Sono svariati i nomi che sono stati accostati alla Juventus e tra questi uno in particolare sembra convincere i followers di Calciomercato.it che hanno votato il sondaggio odierno. La caccia al difensore ideale potrebbe passare da un ex Napoli.

Calciomercato Juventus, scelto il rinforzo in difesa: mirino su Kim

Alla luce dell’infortunio di Bremer, e del suo lungo stop, nel sondaggio odierno abbiamo chiesto quale rinforzo difensivo sarebbe ideale a gennaio.

Kim
Calciomercato Juventus, scelto il rinforzo in difesa: mirino su Kim (LaPresse) – Calciomercato.it

Ecco l’esito:

Con un netto 42,9% i tifosi che hanno votato hanno scelto Kim Min Jae, ex difensore del Napoli che è attualmente al Bayern Monaco. Il coreano conosce bene la Serie A ed ha già avuto modo di essere determinante nel terzo scudetto azzurro, inoltre in Germania non è un pilastro inamovibile.

Più distanti nelle votazioni i vari Tomori, Upamecano e Skriniar. 

