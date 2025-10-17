Dal Napoli alla Juve: scelto il prossimo colpo bianconero

L’esito del sondaggio odierno di Calciomercato.it. Scelto il sostituto di Bremer: Napoli tradito

La Juventus perderà per circa due mesi Gleison Bremer per un altro brutto infortunio. L’intervento del difensore brasiliano è perfettamente riuscito ed ha già iniziato l’iter riabilitativo che lo porterà al rientro in campo tra svariate settimane.

Una tegola quindi pesantissima per Tudor che si ritrova senza il proprio leader del reparto in un momento molto delicato della stagione, ricco di partite e denso di impegni. Non sarà quindi semplice fronteggiare la sua assenza, mentre in casa Juve è lecito anche pensare al futuro, con la prossima sessione di calciomercato che potrebbe regalare all’allenatore croato un rinforzo di rilievo.

Sono svariati i nomi che sono stati accostati alla Juventus e tra questi uno in particolare sembra convincere i followers di Calciomercato.it che hanno votato il sondaggio odierno. La caccia al difensore ideale potrebbe passare da un ex Napoli.

Calciomercato Juventus, scelto il rinforzo in difesa: mirino su Kim

Alla luce dell’infortunio di Bremer, e del suo lungo stop, nel sondaggio odierno abbiamo chiesto quale rinforzo difensivo sarebbe ideale a gennaio.

Ecco l’esito:

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🚑 #Juventus, il nuovo stop di #Bremer è una brutta tegola: quale rinforzo difensivo sarebbe l’ideale a gennaio ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 14, 2025

Con un netto 42,9% i tifosi che hanno votato hanno scelto Kim Min Jae, ex difensore del Napoli che è attualmente al Bayern Monaco. Il coreano conosce bene la Serie A ed ha già avuto modo di essere determinante nel terzo scudetto azzurro, inoltre in Germania non è un pilastro inamovibile.

Più distanti nelle votazioni i vari Tomori, Upamecano e Skriniar.