Inter, Chivu vola con le riserve: “Con Inzaghi non avrebbero giocato”

L’Inter dimentica la falsa partenza e scala la classifica: c’è un aspetto che risalta all’occhio rispetto alla precedente gestione

Torna a volare l’Inter dopo i flop contro Udinese e Juventus. Dal Derby d’Italia perso rocambolescamente all’Allianz Stadium, la squadra nerazzurra ha centrato cinque vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Cristian Chivu mette la quinta e si gode la pausa delle nazionali, con un Bonny in grande spolvero. L’attaccante francese non ha fatto rimpiangere il connazionale Thuram, prendendosi la scena nel 4-1 contro la Cremonese con un gol e tre assist. Prima da titolare da leccarsi i baffi per l’ex Parma, che non ha deluso le attese.

Così come sta dando il suo apporto Pio Esposito, che ha sempre convinto quando è stato schierato dal primo minuto da Chivu. Il canterano nerazzurro aveva lasciato il segno nella trasferta di Cagliari e rappresenta già una valida alternativa alla coppia dei titolarissimi composta da Thuram e capitan Lautaro Martinez.

Inter, Vieri e Matri esaltano Chivu: “Nessuno gioca e crea come l’Inter”

Chivu, a parte qualche scivolone iniziale, è riuscito subito a trovare la quadra e a ridare vitalità al gioco dell’Inter. Una squadra che ha ritrovato una sua identità ed è tornata a far paura alle rivali per lo scudetto.

Tudor ieri sera ha indicato i nerazzurri come i reali favoriti per la corsa al titolo, con l’Inter che in poco tempo ha scalato la classifica dopo la falsa partenza. Gli elogi per il tecnico rumeno arrivano anche da ‘Bobo’ Vieri: “Alla qualità del gioco do 9, anche perché nessuna gioca e crea come l’Inter in Italia. Per Chivu invece il voto è 8, sta dando alla squadra la cattiveria che mancava all’inizio“, l’analisi dell’ex attaccante a ‘DAZN’.

Anche Alessandro Matri esalta Chivu, soffermandosi inoltre sulla gestione del reparto offensivo: “Secondo me il voto per l’allenatore è più alto, considerando la poca esperienza. Sta gestendo benissimo il gruppo e sfruttando le seconde linee. Non so se Esposito e Bonny avrebbero avuto queste possibilità con Inzaghi“.