Malore in campo e match sospeso: d’urgenza in ospedale, il calciatore è vigile

Paura nel derby, subito la corsa in ospedale: la ricostruzione di quanto successo

Domenica piuttosto caotica dentro e fuori dal campo. Da segnalare, infatti, momenti concitati durante Siderno-Locri. Come informa Cosenza Channel, un calciatore di casa ha accusato un malore, ragion per cui è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo essersi accasciato a terra.

Immediate le cure da parte dello staff medico che ha trasportato il ragazzo in ospedale per le cure mediche del caso. Come riferisce la fonte sopra menzionata, il calciatore era vigile nel momento in cui è stato messo sulla barella. Fermo sul risultato di 0-0, il match è stato dunque definitivamente sospeso dopo che l’arbitro aveva comandato alle due squadre di rientrare negli spogliatoi per capire il da farsi. Inevitabile l’apprensione e lo stato di agitazione che ne è derivato.

La fase interlocutoria – protrattasi per avere aggiornamenti concreti dall’ospedale in cui è stato portato il giocatore – ha quindi fatto da preludio alla decisione definitiva del direttore di gara che, vista la situazione, ha optato per la sospensione dell’incontro che sarà recuperata a gara da destinarsi. Chiaramente ora tutte le attenzioni sono rivolte allo stato di salute del ragazzo, di cui vi forniremo costantemente aggiornamenti quando trapeleranno novità concrete.

Ribadiamolo a scanso di equivoci: il calciatore del Siderno, nel momento in cui è stato messo sulla barella, era vigile e cosciente. Da capire ora quali fattori ne abbiano causato il malore: restiamo in attesa del primo bollettino ufficiale.