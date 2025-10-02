Ribaltone Juventus, via in tre: “Non meritano di vestire la maglia”

Prime riflessioni sulla nuova rosa della Juventus, tre big sono già fuori: cosa succede dopo il quarto pareggio consecutivo della squadra di Tudor

La Juventus di Tudor, sul campo del Villarreal, si è vista sfuggire una vittoria importante per il proprio cammino in Champions League. A beffare i bianconeri è stato l’ex Renato Veiga, in un match comunque ben al di sotto le aspettative per la Juve soprattutto nel primo tempo.

Tudor è già al centro del ciclone e mastica amaro: “Dispiace, fa parte del gioco. Non si può fare così negli ultimi minuti della partita, dispiace perché avevamo la partita in mano. Prendiamo questo punto e andiamo avanti. C’è rammarico e rabbia, è normale quando prendi goal negli ultimi minuti”. Il tecnico croato sta insistendo su Teun Koopmeiners, che non sembra però dare segnali di ripresa. Il centrocampista olandese, sostituito a fine primo tempo da Conceicao, è stato ancora una volta il peggiore in campo. Ma non solo l’ex Atalanta.

Juventus, via tre big: la decisione dei tifosi

Da Koopmeiners a Cambiaso, diversi giocatori continuano a deludere. Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti chi merita di non vestire più la maglia bianconera.

📊 MOMENTO SONDAGGIO!#Juventus ancora troppo altalenante e bloccata nuovamente sul pareggio in Champions dal Villarreal: diversi giocatori continuano a deludere, chi merita di non vestire più la maglia bianconera? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 2, 2025

Cambiaso è stato votato dal 9,1% degli utenti, mentre Koopmeiners ha raggiunto il 36,4%. Solo il 3% delle preferenze per McKennie, ma al 51,5% vince l’opzione “tutti e tre”. I tifosi sembrano aver già scaricato Cambiaso, Koopmeiners e McKennie in questo inizio di stagione.