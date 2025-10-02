Atalanta
Marotta anticipo il suo arrivo, colpo Inter a gennaio e non più a giugno

Foto dell'autore

Nuovo rinforzo in arrivo per Chivu nel mercato invernale. Intanto gli scout nerazzurri erano in missione in Champions League

Al netto di eventuali infortuni seri, come accaduto due anni fa con Cuadrado, nella sessione di gennaio l’Inter potrebbe limitarsi a fare operazioni di contorno per continuare a ringiovanire e rinforzare la rosa di Chivu. I grandi colpi dovrebbero essere rimandati a giugno, ma potrebbe esserci un’eccezione. Marotta e Ausilio, infatti, stanno valutando la possibilità di anticipare un acquisto con il benestare di Oaktree.

Calciomercato Inter, caccia al difensore: tutti i nomi
Marotta e Chivu anticipano il colpo – Grafica Calciomercato.it

Il colpo del mercato invernale potrebbe riguardare il reparto arretrato, dove ci sono tre ultra trentenni in scadenza di contratto come Acerbi, De Vrij e Darmian. L’idea è quella di sfruttare le occasioni, a partire dai giocatori che sono in scadenza di contratto. Difficile arrivare a due top come Upamecano (il Bayern Monaco vuole il rinnovo) e Guehi (piace a tutti i top club di Premier).

Intrigano altre tre opzioni tutti classe 1998: la prima porta a Marcos Senesi, mancino argentino con passaporto italiano che milita nel Bournemouth. La seconda risponde al nome di Danilho Doekhi, olandese di origini surinamesi in forza all’Union Berlino. Ma soprattutto attenzione al turco Merih Demiral, che già conosce la Serie A, e sta giocando in Arabia con l’Al Ahli.

Calciomercato Inter, scout a Bergamo per Ordonez e Stankovic

A campionato in corso, di solito, si preferisce puntare su chi gioca già in Italia per evitare problemi di ambientamento. A tal proposito restano sempre vive le piste che portano ai vari Oumar Solet dell’Udinese (se risolverà i problemi extra calcistici), Mario Gila della Lazio e Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Calciomercato Inter, caccia al difensore: tutti i nomi
Ordonez a contrasto con Lookman (LaPresse) – Calciomercato.it

Intanto, come appreso da Calciomercato.it, gli scout dell’Inter erano in missione in questa due giorni di Champions League. Tra i giocatori visionati a Bergamo figura Joel Ordonez, nazionale ecuadoriano in forza al Club Brugge. La sua situazione verrà monitorata soprattutto in vista della prossima estate. Tra i belgi è stato osservata anche la prestazione di Aleksandar Stankovic, sul quale il club meneghino vanta un diritto di riacquisto nel 2026 e un altro nel 2027 rispettivamente per 23 e 25 milioni di euro.

