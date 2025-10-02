Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Due colpi a gennaio e doppia bocciatura: “Tudor e Koopmeiners non sono da Juve” | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Tudor già in discussione, flop Koopmeiners e non solo: il commento in esclusiva all’indomani di Villarreal-Juventus

“La Juventus mi è sembrata abbastanza paurosa all’inizio della gara e, nel finale, una chiusura in difesa inspiegabile. La terza giornata poi vedrà la Juve al Bernabeu, quindi essere ancora senza vittoria complica un po’ le cose”.

Tudor e la scelta su Renato Veiga
Igor Tudor, allenatore della Juventus (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Giuseppe Giannone di ‘TuttoJuve’ ha analizzato così il pareggio di Villarreal per la Juve di Tudor. Il focus, poi, è su Teun Koopmeiners: “Koopmeiners non è un giocatore da Juventus. Anno scorso ha avuto il posto fisso con Thiago Motta, ma aveva delle attenuanti. Quest’anno però non si vede ancora nessuna scintilla che potrebbe dargli la fiducia che gli servirebbe”.

“Magari sente troppo la maglia della Juventus. – ha proseguito il giornalista – Io mi aspetto che il termine della stagione sia il capolinea dell’avventura di Koopmeiners, non dà nulla alla squadra”.

Juventus, Giannone: “Tudor non all’altezza, ma esonero prematuro”

Secondo Giannone, però, è ancora troppo presto per parlare di esonero: “Pensare a un esonero di Tudor mi sembra prematuro e la Juventus è a un punto dalla testa della classifica. Si tratta di un allenatore buono, ma probabilmente non all’altezza di una squadra come quella bianconera. Anche ieri ci sono state alcune scelte di formazioni discutibili. Magari servirebbe un cambio di modulo e appoggiandosi su due centravanti di ruolo”.

Igor Tudor (LaPresse) – calciomercato.it

Infine, sul mercato: “Per me la Juventus è una squadra costruita abbastanza male, sono arrivati giocatori importanti per l’attacco in estate, ma non sono state colmate due lacune: il centrocampista e l’esterno destro. Joao Mario per me non è in grado di essere il titolare della Juventus. Per gennaio a centrocampo si parla di Milinkovic-Savic, ma forse servirebbe anche un vero e proprio regista. Anche in difesa un rinforzo non sarebbe male, Gatti ieri nonostante il gol è stato insufficiente”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie