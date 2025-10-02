Due colpi a gennaio e doppia bocciatura: “Tudor e Koopmeiners non sono da Juve” | ESCLUSIVO

Tudor già in discussione, flop Koopmeiners e non solo: il commento in esclusiva all’indomani di Villarreal-Juventus

“La Juventus mi è sembrata abbastanza paurosa all’inizio della gara e, nel finale, una chiusura in difesa inspiegabile. La terza giornata poi vedrà la Juve al Bernabeu, quindi essere ancora senza vittoria complica un po’ le cose”.

Intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Giuseppe Giannone di ‘TuttoJuve’ ha analizzato così il pareggio di Villarreal per la Juve di Tudor. Il focus, poi, è su Teun Koopmeiners: “Koopmeiners non è un giocatore da Juventus. Anno scorso ha avuto il posto fisso con Thiago Motta, ma aveva delle attenuanti. Quest’anno però non si vede ancora nessuna scintilla che potrebbe dargli la fiducia che gli servirebbe”.

“Magari sente troppo la maglia della Juventus. – ha proseguito il giornalista – Io mi aspetto che il termine della stagione sia il capolinea dell’avventura di Koopmeiners, non dà nulla alla squadra”.

Juventus, Giannone: “Tudor non all’altezza, ma esonero prematuro”

Secondo Giannone, però, è ancora troppo presto per parlare di esonero: “Pensare a un esonero di Tudor mi sembra prematuro e la Juventus è a un punto dalla testa della classifica. Si tratta di un allenatore buono, ma probabilmente non all’altezza di una squadra come quella bianconera. Anche ieri ci sono state alcune scelte di formazioni discutibili. Magari servirebbe un cambio di modulo e appoggiandosi su due centravanti di ruolo”.

Infine, sul mercato: “Per me la Juventus è una squadra costruita abbastanza male, sono arrivati giocatori importanti per l’attacco in estate, ma non sono state colmate due lacune: il centrocampista e l’esterno destro. Joao Mario per me non è in grado di essere il titolare della Juventus. Per gennaio a centrocampo si parla di Milinkovic-Savic, ma forse servirebbe anche un vero e proprio regista. Anche in difesa un rinforzo non sarebbe male, Gatti ieri nonostante il gol è stato insufficiente”.