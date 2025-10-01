Juventus, il ‘nuovo’ Cambiaso preoccupa: perché non è ancora da top club

Dopo la chiamata del Manchester City, Andrea Cambiaso non è stato più lo stesso: il trend dell’esterno che preoccupa la Juventus

Prima di Juventus-Atalanta, Igor Tudor in conferenza stampa ha esaltato nuovamente Andrea Cambiaso. Il tecnico bianconero non ha dubbi: il laterale 25enne è un profilo da top club.

“Può fare la mezzala, ha un cervello diverso in senso buono. Da terzino, da quinto, vede le cose da centrocampista. Gli lascio questa libertà di adattarsi. – ha dichiarato Tudor – È di primissimo livello, deve avere più costanza nelle sue prestazioni, dipende sempre da lui. È da migliori club al mondo, io ci credo ma deve decidere lui. Può giocare al Real Madrid, al Liverpool o al Manchester City. Ma deve dire che tutte le domeniche sarà migliore, in poco tempo va a giocare là”.

Tuttavia, dopo le sirene del Manchester City, Cambiaso non è stato più lo stesso e nemmeno la nuova stagione ha invertito il trend. L’esterno bianconero, dopo sei partite fra Serie A e Champions League, è ancora a secco di gol e assist ed ha a referto soltanto un’espulsione: il cartellino rosso rimediato col Parma che gli è costato due giornate di squalifica e che gli ha fatto saltare Genoa ed Inter.

Juventus, serve anche il miglior Cambiaso: i numeri di inizio stagione preoccupano

I numeri di inizio stagione confermano così la perdita di efficacia di Andrea Cambiaso per la Juventus: nelle 4 presenze stagionali e nei 353 minuti disputati finora, infatti, l’ex Bologna e Genoa non ha ancora realizzato gol e assist.

Fino allo scorso gennaio ed in particolare alla chiamata del Manchester City il classe 2000 era stato un grande fattore anche in zona gol per i bianconeri. Poi il calo post calciomercato invernale ed un rendimento che non torna ancora da “top club”, come dichiarato anche da Tudor. Prima di Real Madrid, Liverpool o Manchester City, Andrea Cambiaso deve riprendersi la Juventus.