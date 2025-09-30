Inter, record in Serie A: 567 milioni, è UFFICIALE

Una notizia che farà felici i tifosi nerazzurri: nuovo record per l’Inter di Oaktree, c’è il comunicato ufficiale

Il ritorno al gol di Lautaro Martinez ed il primo timbro in Serie A di Pio Esposito rappresentano due punti assolutamente positivi per il popolo nerazzurro.

Così come lo sono per Cristian Chivu, soddisfatto dallo 0-2 rifilato al Cagliari e che spera presto di rimontare, in campionato, su Milan e Napoli. In casa Inter si lavora tra presente e futuro, con ambizioni rinnovate che potrebbero presto trovare un supporto importantissimo dal punto di vista economico. I passi in avanti, fino a qualche stagione fa, sono evidenti. Dal campo al calciomercato, passando inevitabilmente dai conti, il passo è breve. E così il club di Viale della Liberazione nelle ultime ore può tornare a sorridere anche per quanto riguarda l’aspetto della gestione finanziaria.

Non vi è dubbio che negli ultimi anni uno dei temi più dibattuti in casa nerazzurra abbia riguardato i conti. Dopo aver chiuso diverse stagioni con un forte passivo, il lavoro di Beppe Marotta ha portato i risultati sperati per quel che concerne i ricavi e le casse che, anno dopo anno, hanno sorriso sempre di più ai vertici di Viale della Liberazione. Poco fa è arrivato il comunicato del club vicecampione d’Italia e che può aprire a prospettive ancora più ambiziose per il prossimo futuro: è record assoluto, 567 milioni di euro e i tifosi dell’Inter adesso sognano in grande.

Inter, le casse sorridono: il comunicato ufficiale

Il Consiglio di Amministrazione ha nelle scorse ore approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2024/25: a tal proposito ci sono novità rilevanti che potrebbero anche portare, in futuro, ad un corposo cambio di paradigma in sede di calciomercato. Ma andiamo con ordine.

Attraverso una nota ufficiale il club di Oaktree ha di fatto comunicato un record davvero impressionante: l’Inter, per quanto concerne la stagione 2024/25, ha accumulato ricavi per ben 567 milioni di euro: una cifra mai vista, la più alta per quanto concerne il campionato italiano. Un risultato frutto di un corposo “incremento degli introiti dalle competizioni domestiche ed europee e alla partecipazione della prima edizione della Fifa Club World Cup”, si legge nella nota della società. Contestualmente viene segnalata una crescita importante anche per quanto concerne il fatturato commerciale dalle sponsorizzazioni. L’utile del progetto di bilancio ammonta quindi a 35,4 milioni che ben si distinguono dai 35,7 milioni di perdita dell’anno fiscale 2023/24. L’aumento netto del valore di produzione ammonta a ben 70 milioni di euro.

I costi di produzione, secondo quanto annunciato, sono aumentati del 3,8% (18 milioni) per un ammontare complessivo pari a 482 milioni. Il club ci ha tenuto a sottolineare, poi, come sia avvenuto nell’anno fiscale in questione il rimborso anticipato totale delle obbligazioni senior di Inter Media and Communication S.p.A. L’Inter ha ricevuto un investimento da 350 milioni con un rating di credito di grado ‘Investment’: l’importo inferiore rispetto al precedente bond danno ulteriore prova di crescita nel consolidare la stabilità finanziaria del club nel prossimo futuro. Approvati anche altri progetti d’investimento come quello riguardante i centri d’allenamento, da circa 100 milioni.